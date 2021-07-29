Кешбэк повысил спрос на круизы

Продажи круизов выросли в разы в ходе третьего этапа программы туристического кешбэка, тогда как туры не пользовались большим спросом, рассказали "РГ" представители турбизнеса. Путешествовать по суше туристы опасаются на фоне новых ограничений, вводимых из-за коронавируса.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал 18 марта и должен был завершиться 31 июля этого года. Покупать туры и бронировать отели можно было на период с октября, а круизы - с сентября по 24 декабря. Однако накануне Ростуризм продлил продажи путешествий по стране с компенсацией 20% их стоимости до 31 августа. Такое решение приняли, чтобы у туристов был еще целый месяц для планирования поездок на осень, пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Пока кешбэк подстегнул лишь продажи круизов. Их бронирование за первое полугодие 2021 года выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти половина круизов выкуплена с кешбэком, говорит директор компании-агрегатора "Круиз.онлайн" Денис Крейцберг. Туристы меньше опасаются антиковидных ограничений на круизах. С другой стороны, цены на осенние плавания ниже, чем летом, и кешбэк подогревает спрос.

Покупают круизы в основном туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Казани. Популярны плавания по городам Золотого кольца, из Москвы до Казани или Нижнего Новгорода. Осенью растет спрос на южные направления до Астрахани и круизы по Черному морю.

Туристы считают бронирование круизов на осень менее рискованным, чем покупка туров

Картина по сухопутным турам не столь оптимистична. Пока доля реализованных туров с кешбэком составила всего 8% в общем объеме, это очень скромный результат, говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. На втором этапе программы, который охватывал весну этого года, доля туров с кешбэком доходила до 25%. "Туристы не готовы планировать поездки на полгода вперед, так как можно попасть под локдауны, запреты, справки и отмены рейсов", - поясняет Ромашкин. Схожую оценку дают в компании "Алеан". На фоне неопределенности и ограничений, которые вводятся из-за коронавируса, этот этап кешбэка прошел спокойно. Активнее всего бронировали с кешбэком Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды, а также Алтай, Тюменскую область и Подмосковье. Кроме того, отели пользовались спросом в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, отметил представитель сервиса Ostrovok.ru.

Теперь туроператоры возлагают надежды на август. В конце месяца, считают они, продажи туров должны активизироваться, будут продаваться и круизы.