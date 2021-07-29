Новости

В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
Московский планетарий анонсировал ночной звездопад 15:36
Землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим за 57 лет 15:34
Петербуржцам разрешили купаться только в одном озере 15:29
Новостройки в России подорожали на 21% 15:14
Netflix ввела обязательную вакцинацию для участников съемок 15:04
В Ялте все пляжи открыли для купания 15:01
Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев для консультаций 14:36
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты 14:35
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на курорты Египта 14:32
В Бразилию пришли рекордные снегопады 14:07
Кириллов: За год в России капитально ремонтируют до 100 плотин 14:00
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады 13:58
Бывшая любовница короля Испании заявила, что он хотел на ней жениться 13:52
Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 15:29
Рубрика: Общество

Петербуржцам разрешили купаться только в одном озере

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Роспотребнадзор Петербурга проверил городские водоемы и назвал единственный из них, где можно купаться: это Верхнее Суздальское озеро.

Пляж озера Тургояк в Челябинской области закрыли из-за бактерий

Как сообщили в ведомстве, всего проверили 240 проб воды из рек, озер, прудов и Финского залива. В их числе - река Ижора, озеро Безымянное, Колонистский пруд, Ольгинский водоем, районы пляжей "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Сестрорецкий" на Финском заливе. Оценивались санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Специалисты проверили все три Суздальских озера в Выборгском районе. Но только одно из них оказалось пригодным для купания.

Все остальные водоемы города не соответствуют санитарным требованиям. Роспотребнадзор рекомендовал не использовать их для водных процедур, поскольку заглатывание воды может вызвать заражение различными инфекциями.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел