Петербуржцам разрешили купаться только в одном озере

Роспотребнадзор Петербурга проверил городские водоемы и назвал единственный из них, где можно купаться: это Верхнее Суздальское озеро.

Как сообщили в ведомстве, всего проверили 240 проб воды из рек, озер, прудов и Финского залива. В их числе - река Ижора, озеро Безымянное, Колонистский пруд, Ольгинский водоем, районы пляжей "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Сестрорецкий" на Финском заливе. Оценивались санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Специалисты проверили все три Суздальских озера в Выборгском районе. Но только одно из них оказалось пригодным для купания.

Все остальные водоемы города не соответствуют санитарным требованиям. Роспотребнадзор рекомендовал не использовать их для водных процедур, поскольку заглатывание воды может вызвать заражение различными инфекциями.