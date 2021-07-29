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29.07.2021 23:00
Рубрика: Культура

Русский музей представил живописное наследие Игоря Грабаря

Текст: Вера Черенева (Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Кому-то Игорь Грабарь известен как автор монографий о творчестве передвижников, как составитель многотомной "Истории русского искусства". Кто-то наслышан о нем как о создателе отечественной научной школы реставраторов. Открывшаяся в корпусе Бенуа Русского музея выставка напоминает о том, что Игорь Грабарь - еще и выдающийся живописец.
Выставку Игоря Грабаря в Русском музее можно увидеть до 20 сентября. Фото: Пресс-служба Русского музея Выставку Игоря Грабаря в Русском музее можно увидеть до 20 сентября. Фото: Пресс-служба Русского музея
Выставку Игоря Грабаря в Русском музее можно увидеть до 20 сентября. Фото: Пресс-служба Русского музея

Евгения Петрова, заместитель директора ГРМ по научной работе, называет выставку Грабаря неожиданной и в то же время роскошной. Здесь представлено более 150 работ из семнадцати музеев и нескольких частных коллекций.

Фото: Национальный художественный музей Республики Беларусь
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Живописью Грабарь увлекся, еще будучи учеником императорского лицея. Совмещал учебу с занятиями в Московском обществе любителей художеств. В Петербургском университете учился сразу на двух факультетах: юридическом и филологическом. Сотрудничал с журналами, иллюстрировал, к примеру, Гоголя. В 1894-м Грабарь поступил в Академию художеств, но проучился всего полтора года, после чего уехал в Германию и поступил в частную школу Антона Ажбе.

Работы Грабаря с успехом выставлялись на вернисажах объединения "Мир искусства", их покупали коллекционеры, многое из созданного им в те годы станет потом классикой отечественного импрессионизма. Но сам Грабарь неожиданно для всех пошел служить попечителем Третьяковской галереи. Но это оказался вовсе не рутинный отрезок его жизни.

При Грабаре Третьяковка пережила ряд концептуальных трансформаций. Изменился принцип формирования экспозиций. Раньше в зале могла быть коллекция, включавшая произведения самых разных авторов, жанров и стилей. От разношерстных шедевров в глазах рябило, но целостности впечатления это, конечно же, мешало. Грабарь перевернул подход к экспозиции: картин не должно быть, как селедок в бочке. Каждый зал должен посвящаться творчеству одного художника, одной школе, направлению или эпохе. Этот принцип в Третьяковке соблюдается до сих пор.

После февральской революции 1917-го Грабарь вошел в Совет по делам искусств при Временном правительстве. Через год, уже при Главмузее Наркомпроса по его инициативе была открыта первая в молодой Советской стране реставрационная группа. Он участвовал и в создании Государственного музейного фонда, инвентаризации культурных ценностей, перераспределении их по музеям страны. И - продолжал творить как живописец.

Более 150 работ из 17 музейных и частных коллекций охватывают весь спектр творчества художника

На выставке представлены его натюрморты, пейзажи. Есть даже полотно "Ленин у прямого провода", ставшее классикой советской живописи.

В 1930-е годы он сосредоточился на портретах. Среди лучших - портреты арфистки Веры Дуловой, искусствоведа Анатолия Бакушинского, летчика Михаила Водопьянова, композитора Сергея Прокофьева. После Великой Отечественной войны Грабарь с головой ушел в исследования памятников, уничтоженных и пострадавших во время боев. Только с 1950-х годов он смог вернуться в полной мере к живописи: активно писал пейзажи.

На полотнах Игоря Грабаря - волшебный снег. Снег для художника как тест на мастерство. На выставке можно увидеть его "Зимний пейзаж", "Февральскую лазурь", "Сентябрьский снег". И завершающую выставку работу "Иней" - одну из последних картин мастера. Хрустальный воздух. Много кислорода. Дышится - легко.

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