Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу журналистки "Радио Свобода" (включено в реестр иностранных СМИ, исполняющих функции иноагента) Людмилы Савицкой.

Она, как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, просила признать незаконным решение о включении ее в реестр СМИ-иноагентов.

В декабре прошлого года Министерство юстиции Российской Федерации признало пятерых человек, в том числе Савицкую, СМИ-иноагентами.

По результатам рассмотрения дела решение Псковского городского суда от 5 мая 2021 года оставлено без изменения.