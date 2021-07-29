Житель Ленобласти зарезал водителя из-за неправильной парковки

В поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области конфликт из-за парковки закончился убийством. Подозреваемый задержан, сообщают в региональном СК.

По предварительным данным 60-летний мужчина поссорился с 37-летним автомобилистом. Конфликт быстро перешел в драку, 60-летний оппонент в какой-то момент достал нож и нанес своему противнику несколько ударов в грудь.

Когда мужчина упал, нападавший скрылся с места происшествия. Прохожие вызвали "скорую", пострадавшего госпитализировали, однако он скончался.

Подозреваемого нашли быстро. Оказалось, что он ранее был неоднократно судим. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.