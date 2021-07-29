В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса

В Ленинградской области продлены ряд ограничений, призванных сдержать развитие коронавирусной инфекции.

В регионе в зависимости от числа заболевших районы относят к разным зонам. В "красной" ситуация наиболее тревожная, в "желтой" - непростая, но стабильная, в "зеленой" - относительно благополучная.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, до 1 сентября в "красной" зоне запрещено проводить любые спортивные мероприятия со зрителями, а запрет на массовые мероприятия действует до 15 августа. Причем, массовые мероприятия - это не только официальные собрания или праздники, но и, например, банкеты.

В "зеленой" зоне для банкетов ввели ограничение: число участников не должно превышать 50 человек. Если присутствовать будет больше, то всем потребуется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус - без них за стол не пустят.

Также в области ввели запрет на работу цирков шапито. Клоунам и акробатам дорога временно закрыта во все районы - независимо от того, в какой зоне они находятся.