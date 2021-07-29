В Петербурге у гостиницы произошла массовая драка

В Петербурге шестеро россиян и четверо представителей ближнего зарубежья устроили драку у гостиницы.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, двое граждан России получили травмы, их доставили в больницу. Поводом для конфликта стали бытовые разногласия между постояльцами отеля. Восьмерых участников драки доставили для разбирательства в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в отделение отвезли несколько десятков других постояльцев гостиницы, чтобы проверить, соблюдают ли они миграционное законодательство.