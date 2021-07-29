В Петербурге медиков уличили в продаже фиктивных справок о вакцинации

Полиция Санкт-Петербурга вскрыла схему фиктивной вакцинации от коронавируса, в которой участвовали врач и медсестра.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, один петербуржец рассказал полиции о Telegram-канале, который за деньги предлагает организовать справку об отрицательном ПЦР-тесте без сдачи анализов. Было установлено, что к этому причастен 36-летний неработающий житель Северной столицы. При обыске в его квартире правоохранители нашли печати различных медицинских учреждений и других организаций, личные печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты вакцинации от COVID-19 c QR-кодами и другие медицинские документы.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый рассказал о клиентах, получивших фиктивные сертификаты вакцинации, и назвал медицинские учреждения, в которых ему помогали с оформлением документов.

В итоге полицейские вышли на 31-летнюю женщину-врача, которая состоит в гражданском браке с этим мужчиной. Она подозревается в организации фиктивной вакцинации. В незаконную схему врач также вовлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения.

Сообщается, что неиспользованную вакцину медработники уничтожали. Клиенты мошенников даже не появлялись в поликлинике, но им по всем правилам оформляли прохождение вакцинации.

Покупателей подыскивал сожитель врача. За каждую поддельную справку о вакцинации медсестра получала одну-две тысячи рублей.

После допроса троих подозреваемых отпустили под обязательство о явке. Расследование продолжается.