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29.07.2021 19:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге вынесли первый приговор за наезд электросамоката на человека

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
В Санкт-Петербурге суд назначил наказание первому самокатчику, сбившему человека. По решению мирового суда 50-летний мужчина заплатит 200 тысяч рублей в пользу потерпевшего - четырехлетнего мальчика. Кроме того, лихача ждет 300 часов обязательных работ.
Электросамокаты сегодня чрезвычайно популярны. Но сообщений о ЧП с ними с каждым днем - все больше. Фото: Аркадий Колыбалов Электросамокаты сегодня чрезвычайно популярны. Но сообщений о ЧП с ними с каждым днем - все больше. Фото: Аркадий Колыбалов
Электросамокаты сегодня чрезвычайно популярны. Но сообщений о ЧП с ними с каждым днем - все больше. Фото: Аркадий Колыбалов

Первого июня он мчался по парку культуры и отдыха в Колпино на своем электрическом самокате "Halten 1200w". В День защиты детей там было много маленьких посетителей. Максимка (имя изменено) ехал по аллее на детском велосипеде рядом с мамой. По ее словам, мужчина на своем самокате летел им навстречу на большой скорости. Женщина думала, что он свернет или затормозит, но этого не произошло, и мужчина врезался прямо в ребенка... Мальчик упал и ударился головой об асфальт, рассек голову. В больнице малышу сделали операцию. Как сообщили в суде, сейчас маленький потерпевший, к счастью, от тяжелой травмы уже оправился.

Штраф в 200 тысяч рублей и 300 часов обязательных работ - такое решение вынес судья лихачу на электросамокате

Одновременно с Максимом в той же больнице лечилась пятилетняя девочка, которая также пострадала от взрослого любителя быстрой езды. Второго июня она шла с мамой и младшей сестренкой в гости к тете по Невскому району города. Мужчина на самокате буквально снес девочку с ног, когда она всего на шаг отошла в сторону от родных. При этом в случившемся ездок обвинил самого ребенка, а затем с места происшествия скрылся. Еще один случай произошел на Московском проспекте: студент на арендованном электросамокате сшиб ровесника Максимки. Мальчик получил травму головы, ему наложили швы.

Всех виновников наездов на детей быстро установили. Были возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних по неосторожности. Два из них еще рассматриваются в судах Санкт-Петербурга. Кстати, от лихачей на самокатах страдали и взрослые.

Теперь по Северной столице нельзя передвигаться на электросамокате со скоростью более 20 километров в час, а в некоторых зонах города - свыше 15 километров в час. В оживленных туристических местах самокаты и вовсе запрещены. Кикшеринговым компаниям власти предложили развивать свой сервис в спальных районах, где для этого больше места. При этом средства индивидуальной мобильности должны быть исправны и оснащены заметными номерами.

Досье "РГ"

Первое уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на пешехода было заведено еще в 2018 году. Тогда 34-летний мужчина в Москве сбил насмерть 88-летнего пенсионера. Уголовное дело завели по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека".

Несмотря на то что молодой человек возместил ущерб и извинился, а также несмотря на ходатайство родственницы погибшего, признанной потерпевшей, о прекращении уголовного дела, виновника все-таки осудили. Правда, приговорили только к штрафу в 100 тысяч рублей. Однако судимость он получил.

Фото: Сергей Михеев
Корреспондент "РГ" проверил работу ограничений для электросамокатов

Дело о наезде в Санкт-Петербурге, пожалуй , второе дошедшее до реального наказания электросамокатчика. И то, скорее всего, по той причине, что было взято на контроль Следственным комитетом.

Напомним, что согласно данным Министерства внутренних дел РФ в России за полгода произошло 180 дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей средств индивидуальной мобильности. В них погибло пять человек.

Но речь идет только о столкновениях этих устройств с автомобилями. Если они наезжают на пешеходов, то ДТП это не считается. А поэтому и статистики таких наездов нет.

Пока не установлены жесткие правила для использования таких устройств, наезды будут происходить и дальше. А число их жертв будет только множиться. Но даже если такие правила будут установлены, непонятно, кто и как будет контролировать их соблюдение.

Если кикшеринговые компании сейчас ограничивают мощность и скорость своих электросамокатов, то что делать с теми, кто пользуется собственными устройствами? Чтобы признать их мопедами, необходимо их сертифицировать. А пока этого не сделано, то, похоже, воспитывать пользователей электросамокатов остается только путем уголовного преследования.

Подготовил Владимир Баршев

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