Энергетики получили в I полугодии 1,3 миллиарда рублей чистой прибыли

Чистая прибыль ПАО "Россети Юг", согласно российским стандартам бухгалтерского учета, за январь-июнь 2021 года составила 1,3 миллиарда рублей против 196,3 миллионов рублей чистого убытка в первом полугодии 2020 года.

В отчетный период выручка от оказания услуг выросла на 11 процентов, достигнув 19,9 миллиардов рублей.

Увеличение финансового результата на 1,5 миллиарда рублей обусловлено ростом выручки от услуг по технологическому присоединению, в основном, за счет исполнения договоров по объектам ветрогенерации.

В отчетный период также снизились расходы, связанные с отражением выявленных в первом полугодии убытков прошлых лет, а также расходы на создание резервов по оценочным обязательствам.