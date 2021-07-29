Глава Адыгеи принял участие в итоговом заседании VI созыва Госсовета - Хасэ РА

С участием главы РА Мурата Кумпилова прошло итоговое заседание Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, которое провел председатель республиканского парламента Владимир Нарожный.

Эта сессия регионального парламента завершает не только парламентский год, но и подводит итоги деятельности VI созыва Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея. В сентябре в Адыгее в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и Госсовета - Хасэ РА.

В ходе завершающего заседания депутаты приняли 17 республиканских законов, регулирующих различные сферы жизнедеятельности, а также ряд постановлений Государственного Совета - Хасэ РА и обращений в федеральные органы государственной власти. Кроме того, рассмотрены законодательные инициативы и обращения представительных органов субъектов РФ, приняты отзывы на федеральные законы.

Председатель законодательного органа республики Владимир Нарожный представил также отчет об основных направлениях деятельности парламента за пятилетний период.

Так, депутаты 6-го созыва провели 64 заседания парламента, на которых было рассмотрено свыше тысячи вопросов, принято 493 закона Республики Адыгея, 48 обращений в адрес федеральных органов власти, ряд других документов. Было отмечено, что работа Госсовета - Хасэ РА проходила в постоянном контакте с органами исполнительной власти и была нацелена на социальную поддержку населения, содействие бизнесу, дальнейшее социально-экономическое развитие республики, решение значимых для региона вопросов.

"В своей работе мы ориентировались на положения Послания президента Федеральному Собранию и ежегодный отчет главы Республики Адыгея. Это главные документы, которые ставили перед нами задачи и определяли приоритеты в работе на текущий момент и краткосрочную перспективу", - отметил спикер республиканского парламента.

Подводя итоги сессии, к парламентариям обратился Мурат Кумпилов. Руководитель региона поблагодарил каждого за профессионализм и ответственность, отметив, что представленные в Госсовете - Хасэ Адыгеи политические фракции, комитеты и комиссии обеспечили стабильную, качественную работу регионального парламента; придерживались единой, согласованной позиции при решении всех возникавших вопросов.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что на минувшие пять лет выпали важнейшие политические события: выборы президента РФ, внесение поправок в Конституцию страны. Два года назад в стране началась реализация президентских инициатив - национальных проектов, которые охватывают практически все сферы жизни. В это же время завершалась разработка главного программного документа республики - Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея. Все эти вопросы решались в тесном взаимодействии с депутатами регионального парламента.

"Добиваясь сбалансированности республиканского бюджета, мы в том числе сохраняли и его социальную ориентированность. Развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказание социальной поддержки населению - все это приоритетные для нас статьи расходов. Такой подход позволяет достигать национальные цели развития, повышать качество жизни людей", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил эффективное взаимодействие парламентариев Адыгеи с федеральными представительными органами государственной власти. Удалось заручиться поддержкой сенаторов и депутатов Госдумы практически по всем направлениям развития, что очень важно для региона. Это способствовало решению актуальных вопросов в социальной сфере, в работе по созданию благоприятного инвестклимата, в поддержке предпринимательства, в развитии сельского хозяйства, туризма и многих других направлений.

Также, по мнению руководителя Адыгеи, проведена большая работа по совершенствованию законодательной базы республики, которая велась в строгом соответствии с основными направлениями государственной политики. Самым продуктивным по количеству принятых законов оказался прошлый, две тысячи двадцатый год - Госсовет принял 114 законов Республики Адыгея.