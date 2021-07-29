Глава Росводресурсов: Для водоснабжения Крыма пробурили 30 скважин

После того, как Украина в 2014 году прекратила подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, в 22 населенных пунктах Крыма пробурили больше 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод, добавил Дмитрий Кириллов. Провели реконструкцию систем водоснабжения - водоводов, насосных станций, резервуаров - Симферополя, Севастополя, Судака, Керчи, Ялты, Феодосии, Старого Крыма.
"Приоритет для Крыма - снижение потерь воды, сейчас они достигают 50%, - сказал Дмитрий Кириллов. - Для обеспечения водой крупных городов и, в частности, Симферополя, будем активно использовать подземные скважины".
На реализацию комплексного плана мер для обеспечения жителей полуострова бесперебойным водоснабжением, утвержденного правительством, предусмотрено финансирование в 40 миллиардов рублей, сообщил глава Росводресурсов.
Полностью интервью с Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".