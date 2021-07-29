Мост к черноморскому побережью построят на год раньше

Яблоновский мост через реку Кубань в Краснодаре сдадут на год раньше, чем планировалось. Такое решение принято во время визита в регион вице-премьера Марата Хуснуллина.

По первоначальному плану сооружение должно быть построено к концу ноября 2024 года. Сейчас готовность моста - 51%. Финансирование работ будет сдвинуто, новый срок завершения моста - к ноябрю 2023 года.

Этот мост важен не только для жителей Краснодара и Адыгеи, но и как часть транзитного пути на черноморское побережье. Кроме того, по этой трассе идут в новороссийский порт большегрузы.

"Выиграет в целом экономика страны, потому что этот мост - часть транспортной артерии, которая ведет к южным морским воротам страны", - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.