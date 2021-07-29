МВД Крыма начало проверку по факту массовой драки в центре Симферополя

МВД по Республике Крым начало проверку по факту драки с участием около 10 вооруженных мужчин, произошедшей в центре Симферополя. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

В интернете и социальных сетях растиражировано видео, на котором запечатлена конфликтная ситуация между симферопольцами и приезжими гражданами. Причем, драка и выяснения отношений не закончились и после прибытия на место ЧП стражей порядка.

Один из участников драки ударил в голову своего оппонента, и тот упал на тротуар без сознания. Находившиеся на месте потасовки сотрудники полиции тут же задержали нападавшего. Но его друзья попытались оказать сопротивление силовикам и отбить своего товарища.

- Инцидент пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования, - пояснили "РГ" в пресс-службе МВД. - Сейчас по этому факту проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.