На Дону откроется выездная приемная стратегического командования ЮВО

В Ростовской области состоится прием граждан выездной приемной объединенного стратегического командования Южного военного округа.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, прием граждан проведут специалисты общественной приемной минобороны России в Южном военном округе, а также различных обеспечивающих структур округа.

Здесь военнослужащие, проходящие военную службу в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, члены их семей, а также гражданский персонал, работающий в воинских подразделениях, могут получить любые консультации по военно-политическим, финансово-экономическим, жилищным, медицинским, кадровым, социальным, имущественным и другим вопросам.

Выездная приемная будет работать с 27 по 29 августа на территории Народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" перед мероприятиями военно-технического форума "Армия-2021".

Далее, с 1 по 10 сентября, выездная приемная будет работать на территории республик Северной Осетии - Алании, Южной Осетии и Абхазии.

Все мероприятия будут сопровождать медицинские работники, обеспечивающие необходимые противоэпидемические меры, направленные на предупреждение случаев возникновения и распространения COVID-19. Они будут проверять наличие справок - либо о перенесенном заболевании и о наличии антител к COVID-19, об отрицательном тесте на COVID-19, либо сертификата о вакцинации.

Обращения граждан также принимаются через официальный сайт военного ведомства.