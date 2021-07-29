Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется

Использовать опреснительные установки для улучшения водоснабжения в Краснодарском крае не планируется. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решить проблемы с водоснабжением можно за счет экономии и снижения потерь в сетях, сказал вице-премьер. Если этого будет не хватать, будет принято отдельное решение по опреснительным установкам.

Опреснительная установка дорого стоит. Кроме того, ее использование ведет к росту тарифа, "чего мы не должны допустить", подчеркнул Хуснуллин. "Поэтому мы к этому подходим очень осторожно", - сказал он.