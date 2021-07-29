Реконструкция очистных сетей на курортах обойдется в 60 млрд рублей

Все 16 основных очистных сооружений на Черноморском побережье, от Сочи и Адлера до Новороссийска и Геленджика, вошли в программу реконструкции. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Реконструкция в 2022-2024 годах основных очистных сооружений юга России, на которые приходится 80% стоков, будет стоить около 60 млрд рублей, рассказал Хуснуллин.

В Краснодарском крае будет создана постоянно действующая группа, которая будет координировать процесс реконструкции. "Это непростая задача - в плотно застроенных населенных пунктах, туристических пунктах, расширить, привести в порядок очистные сооружения, сделать новые", - подчеркнул вице-премьер. Но с задачей удастся справиться, уверен он.