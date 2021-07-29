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29.07.2021 12:25
Рубрика: Общество

"Ростелеком" на юге предложил решение для мониторинга сбора и вывоза мусора

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" разработал и запустил на юге комплексное решение для мониторинга сбора коммунальных отходов на мусорных площадках. Система построена на комбинации технологий видеонаблюдения и видеоаналитики на основе интеллектуальной нейросети. Она обеспечивает контроль сбора и вывоза мусора, а также следит за состоянием и эффективностью использования самих площадок.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Сервис "Мониторинг ТКО" включает установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения, которые с помощью нейросетей по заданному заказчиком сценарию выявляют те или иные нарушения и передают информацию непосредственно на монитор диспетчеру. Решение может выполнять различные задачи, например проверять наполняемость контейнеров и график вывоза или фиксировать некорректное складирование отходов, записывая видео конкретных нарушителей и номера их транспортных средств.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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- Забота об экологии является важной составляющей систем умных городов и цифровых регионов. Тем более что для нашей компании - это приоритетное направление деятельности, которое мы активно развиваем. Наши решения позволяют полностью автоматизировать работу как региональных операторов по утилизации отходов, так и управляющих компаний. При этом они построены на облачных технологиях и не требуют существенных капитальных вложений, - отметил Сергей Мордасов, вице-президент - директор южного макрорегиона "Ростелекома".

Пилотные проекты уже реализованы в ряде городов на юге. Один из них - в городе Зверево Ростовской области. Установленные на мусорных площадках IP-камеры распознают с помощью заданных параметров работу коммунальщиков и направляют фото- и видеоотчеты о вывозе мусора в технические службы города.

- По итогам пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценили ее работу и увидели значительный экономический эффект, а также качественное повышение уровня сервиса на территориях. Уверен, что такое решение поможет управляющим компаниям и муниципалитетам навести порядок на мусорных площадках, - отметил Сергей Орлов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Пользователю сервиса "Мониторинг ТКО" через "Личный кабинет" доступны информация и статус по каждой из подключенных к системе площадок. Заданный алгоритм формирует статистику нарушений за любой обозначенный период времени, а точная видеофиксация произошедших инцидентов может быть передана в региональные правоохранительные органы для поиска и наказания нарушителей.

В конце прошлого года "Ростелеком" приобрел лидирующего в России разработчика и интегратора информационных систем в сфере обращения с отходами и экологией - компанию "Большая тройка", продукты которой используют 60 регионов России. Наработки этой компании, а также собственные решения "Ростелекома" в области видеоаналитики и видеонаблюдения легли в основу сервиса "Мониторинг ТКО".

Кстати

Получить подробную информацию об этом и других решениях "Ростелекома" для государственных организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Адыгея ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Краснодарский край «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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