В Ростове завели дело после гибели восьмилетнего мальчика в больнице

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после смерти восьмилетнего ребенка в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 22 июля мальчик, находясь у дедушки и бабушки в селе Натальевка Неклиновского района Ростовской области, почувствовал резкую боль в области головы и тошноту. Ребенка срочно доставили в больницу, где он впал в кому. Несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

Дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, а также устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мальчика.