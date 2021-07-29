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29.07.2021 12:31
Рубрика: Культура

В Севастополе гастроли Мариинского театра начались с гала-концерта

Текст: Мария Орлова (Севастополь)
В Севастополе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" начались гастроли Мариинского театра, которые в этом году из-за пандемии стали альтернативой уже традиционному Международному фестивалю оперы и балета "Херсонес".
Фото: Пресс-служба Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" Фото: Пресс-служба Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"
Фото: Пресс-служба Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

Гастроли действительно уникальны благодаря месту действия и насыщенной программе. Концертная сцена и зрительный зал на 1400 мест расположены на территории древнего Херсонеса, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И среди этих археологических памятников под открытым небом, на фоне Черного моря звучат великие произведения, которые исполняют звезды российской и мировой сцены оперы и балета.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- "Херсонес Таврический" - прежде всего объект культурного наследия, - говорит директор музея-заповедника Елена Морозова. - Конечно, застройка сцены шла под наблюдением наших археологов - и это происходит ежегодно. Уже в пятый раз сцена устанавливается на одном и том же месте, и при ее возведении не были затронуты ни дерновый слой, ни памятники.

Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой отметил символичность события, поскольку выступления артистов Мариинки стартовали именно в День крещения Руси, которое произошло на древней земле Херсонеса.

- Здесь выступали ведущие артисты России. Каждый год выбирается программа - лучшее, что может представить театр для севастопольцев и гостей. Мариинский театр мог быть сегодня в любой точке мира, но сегодня он здесь, в Севастополе, и этим надо дорожить, - отметил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

- Я первый раз выступаю в Севастополе, - поделился эмоциями премьер Мариинского театра Кимин Ким. - Здесь открытая сцена, и мне, как любому артисту, который в первый раз оказывается в каком-то театре, хотелось скорее проверить сцену, посмотреть в зрительный зал. Мне все понравилось, и сейчас очень жду зрителей: есть волнение, но по-хорошему, и уже хочется скорее танцевать! Энергетика у Херсонеса потрясающая!

Программа концертов состоит из двух отделений. В первом пять оперных исполнителей поют 10 знаменитых арий из классического репертуара. Роман Бурденко - пролог из оперы "Паяцы" и арию Роберта из "Иоланты", Евгений Акимов - арию Ленского из "Евгения Онегина" и Герцога из "Риголетто", Михаил Петренко исполняет куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" и арию Кончака из "Князя Игоря". Кроме того, прозвучат арии Оксаны из "Ночи перед Рождеством", Лизы из "Пиковой дамы" и другие композиции в исполнении Екатерины Санниковой и Татьяны Павловской.

Фото: Скриншот из презентации. Вольф Прикс.
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Во втором отделении Мариинка представила вниманию севастопольцев и гостей города одноактный балет Алексея Ратманского Concerto DSCH на музыку Дмитрия Шостаковича. Хореограф создавал этот спектакль для труппы New York City Ballet в 2008 году, а в 2013 перенес его на сцену Мариинки. Балет полон иронических и лирических отсылок к советским реалиям, цитирует и приемы хореографии 1920-1950 годов, и даже парад физкультурников.

После каждого номера - бурные аплодисменты, овации и "Браво!" из зрительного зала. Гастроли легендарного Мариинского театра продлятся до 1 августа включительно, и ажиотаж вокруг этих концертов - огромный. Билеты в зрительный зал на 1400 мест на ближайшие четыре дня уже почти все раскуплены, и в продаже осталось всего несколько десятков свободных мест.

Выступивший на открытии гастролей губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева за возможность увидеть постановки мирового уровня на крымской сцене. И выразил уверенность, что строящийся в городе-герое федеральный культурный кластер, в состав которого войдет театр оперы и балета, художественная галерея и академия хореографии, позволят Севастополю рассчитывать на статус культурной столицы полуострова и юга России.

Организаторы фестиваля планируют, что в 2022 году свою музыкальную программу в Херсонесе представит Михайловский театр Санкт-Петербурга. Зрители смогут увидеть балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в хореографии Начо Дуато и концерт Верди Гала в исполнении солистов оперы и оркестра Михайловского театра.

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"
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