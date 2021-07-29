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29.07.2021 13:56
Рубрика: Общество

Врачи назвали три главных симптома рака прямой кишки

Текст: Лариса Ионова
Фото: ФГБУ НМИЦ онкологии Фото: ФГБУ НМИЦ онкологии
Фото: ФГБУ НМИЦ онкологии

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону разработали памятку по раннему выявлению колоректального рака (рака толстой кишки).

Фото: Сергей Куксин
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Рак толстой кишки сегодня занимает третье место среди онкозаболеваний. Действительно, за последние десятилетия заболеваемость колоректальным раком увеличилась в семь раз.

И если раньше основную часть заболевших составляли люди пожилые, от 60 лет и старше, то теперь все чаще рак поражает достаточно молодых пациентов в возрасте от 45 лет.

Это, конечно, малоутешительные новости. А хорошая новость в том, что, как отметил профессор, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии Олег Кит, возможности современной медицины таковы, что излечить колоректальный рак можно в 90 процентах случаев. И главное условие для этого - ранняя диагностика.
Сегодня диагностика рака невозможна без понимания его биологии

Для этого необходимо обращать внимание на симптомы, учитывать факторы риска, избавиться от вредных привычек и регулярно выполнять диагностические исследования. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии составили памятку, рекомендуя обратить внимание на три главных симптома колоректального рака.

Это: наличие крови и слизи при дефекации; склонность к запорам или чередование запоров и поносов; общая слабость и утомляемость, бледность кожных покровов.

При наличии этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу - терапевту, хирургу или онкологу.

В памятке перечислены также факторы риска, которые провоцируют возникновение колоректального рака.

Это хронические воспалительные заболевания толстой кишки, злоупотребление алкоголем и красным мясом, курение, ожирение, сахарный диабет и низкая физическая активность. Важна роль генетики: если кровные родственники страдали колоректальным раком, либо полипозом толстой кишки, то, скорее всего, болезнь проявится и у следующих поколений.

Чтобы не пропустить начало заболевания, каждому человеку важно делать скрининг.

С 40 лет - исследования кала на наличие скрытой крови - 1 раз в 2 года, с 65 лет - 1 раз в год. И с 45 лет - фиброколоноскопию, хотя бы 1 раз в 10 лет. Если исследование выявит полипы в толстой кишке, их нужно удалить эндоскопическим методом с последующим гистологическим исследованием.

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