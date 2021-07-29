Врачи спасли пациентку, находившуюся несколько месяцев в коме

22-летняя пациентка, впавшая в кому, пробывшая без сознания три месяца, пришла в себя благодаря команде медиков, боровшихся за ее жизнь.

Ростовская студентка поступила в городскую больницу Скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии. Ее, лежащую на полу, нашла в квартире соседка. Оказалось, у девушки вирусный энцефалит, воспаление головного мозга. "Он живет в нервной ткани у многих, но таким образом проявляется редко, в основном при ослаблении иммунитета, - говорит заведующая отделением неврологии БСМП Ростова-на-Дону Ольга Лисутина. - Основной диагноз осложнила тяжелая двусторонняя пневмония. Никто не знал, сколько времени Яна провела без сознания. Лежа на полу, она могла переохладиться".

Пациентку направили в реанимацию. У врачей были опасения, что ее организм не выдержит. Почти все время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Находилась под круглосуточным присмотром персонала. Глубокая кома, в которой она была, усложняла тактику ведения пациентки. Лечили антибиотиками, противовирусными препаратами. Постоянно консультировались с фармакологами, подбирая лекарства. Лечением занимались более десятка врачей, в том числе коллеги из других ростовских медучреждений.

"Помогло то, что пациентка попала в сосудистый центр, недавно открывшийся на базе нашей больницы. Здесь работают специалисты разных профилей, занимающиеся лечением больных с острыми сосудистыми проблемами", - говорит Ольга Лисутина.

Сейчас студентку выписали домой. Ей предстоит серьезная реабилитация. Она очень сильно похудела. Нужно восстанавливать мышечную массу. "Функции мозга девушки сохранились. Думаю, далее она начнет спокойно учиться", - сказал главврач БСМП Александр Пономарёв.