Врачи спасли пациентку, находившуюся несколько месяцев в коме

Новости

Спектакль "Современника" посмотрят следователи 21:06
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 20:55
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 20:54
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 20:44
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 20:42
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 20:38
Рубрика: Общество

Врачи спасли пациентку, находившуюся несколько месяцев в коме

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
22-летняя пациентка, впавшая в кому, пробывшая без сознания три месяца, пришла в себя благодаря команде медиков, боровшихся за ее жизнь.

Ростовская студентка поступила в городскую больницу Скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии. Ее, лежащую на полу, нашла в квартире соседка. Оказалось, у девушки вирусный энцефалит, воспаление головного мозга. "Он живет в нервной ткани у многих, но таким образом проявляется редко, в основном при ослаблении иммунитета, - говорит заведующая отделением неврологии БСМП Ростова-на-Дону Ольга Лисутина. - Основной диагноз осложнила тяжелая двусторонняя пневмония. Никто не знал, сколько времени Яна провела без сознания. Лежа на полу, она могла переохладиться".

Фото: РИА Новости
Андрей Каприн: Мы вооружены лучшими методами радионуклидной диагностики рака

Пациентку направили в реанимацию. У врачей были опасения, что ее организм не выдержит. Почти все время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Находилась под круглосуточным присмотром персонала. Глубокая кома, в которой она была, усложняла тактику ведения пациентки. Лечили антибиотиками, противовирусными препаратами. Постоянно консультировались с фармакологами, подбирая лекарства. Лечением занимались более десятка врачей, в том числе коллеги из других ростовских медучреждений.

"Помогло то, что пациентка попала в сосудистый центр, недавно открывшийся на базе нашей больницы. Здесь работают специалисты разных профилей, занимающиеся лечением больных с острыми сосудистыми проблемами", - говорит Ольга Лисутина.

Сейчас студентку выписали домой. Ей предстоит серьезная реабилитация. Она очень сильно похудела. Нужно восстанавливать мышечную массу. "Функции мозга девушки сохранились. Думаю, далее она начнет спокойно учиться", - сказал главврач БСМП Александр Пономарёв.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел