Жителя Волгограда объявили в розыск за изнасилование 14-летней девочки

Нападение на 14-летнюю девочку произошло 21 июля в Кировском районе Волгограда. Школьница возвращалась вечером домой, когда на нее напал и изнасиловал неизвестный мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней", - сообщает Следственный комитет РФ по Волгоградской области.

Благодаря скрупулезной работе оперативников и экспертов личность преступника удалось установить. Им оказался 35-летний ранее судимый за убийство, грабеж и изнасилование житель Волгограда мужчина.

"У органов следствия есть основания полагать, что подозреваемый может скрываться в одном из районов Волгограда либо Волгоградской области", - сообщили в Следственном комитете региона. Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой сообщать о местонахождении насильника в полицию. Фотопортрет и номера телефонов опубликованы на сайтах СК и ГУ МВД Волгоградской области.