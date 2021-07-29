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29.07.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

Жителя Волгограда объявили в розыск за изнасилование 14-летней девочки

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

Нападение на 14-летнюю девочку произошло 21 июля в Кировском районе Волгограда. Школьница возвращалась вечером домой, когда на нее напал и изнасиловал неизвестный мужчина.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней", - сообщает Следственный комитет РФ по Волгоградской области.

Благодаря скрупулезной работе оперативников и экспертов личность преступника удалось установить. Им оказался 35-летний ранее судимый за убийство, грабеж и изнасилование житель Волгограда мужчина.

"У органов следствия есть основания полагать, что подозреваемый может скрываться в одном из районов Волгограда либо Волгоградской области", - сообщили в Следственном комитете региона. Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой сообщать о местонахождении насильника в полицию. Фотопортрет и номера телефонов опубликованы на сайтах СК и ГУ МВД Волгоградской области.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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