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29.07.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

Контролеры высадили двух детей на безлюдном полустанке под Челябинском

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске организована проверка по факту нарушения прав детей, которых из-за отсутствия наличных контролеры высадили из электрички, не дав возможности добраться до дома. Она проводится в компании, осуществляющей пригородные железнодорожные перевозки на Южном Урале, сообщили в четверг в уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Инцидент произошел вечером 28 июля на станции Ванюши под Челябинском, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Контролер электропоезда сообщением "Шумиха - Челябинск-Главный" высадил двух девочек 11 и 16 лет из-за отсутствия наличных денег для оплаты проезда. По предварительным сведениям, принимать банковскую карту у них отказались.

В итоге девочки оказались одни на безлюдном полустанке, где нет жилья, и были вынуждены добираться до станции Чурилово пешком. Как рассказали родственники пострадавших, телефон у девочек разрядился, и они смогли сообщить о случившемся только, когда встретили людей, пройдя несколько километров пешком.

Действиям должностных лиц пригородной компании будет дана оценка, отметили в прокуратуре. В частности предстоит проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних при их перевозке на железнодорожном транспорте.

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