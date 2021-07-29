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29.07.2021 04:52

Мэрия Челябинска скоординирует действия коммунальных служб

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 170(8521)
История со сквером на северо-западе Челябинска, который городские власти за 25 миллионов рублей разбили в рамках программы благоустройства общественных пространств, а коммунальщики через год перекопали для замены труб, получила продолжение. После официального запроса "РГ" градоначальница Наталья Котова поставила подчиненным задачу синхронизировать действия всех служб на пять лет вперед.

О перекопанной коммунальщиками прогулочной зоне на участке проспекта Победы стало известно в конце прошлой недели. Жители северо-запада обратились в "РГ" с вопросом: зачем надо было тратиться на сквер, который сегодня погиб под ковшами экскаваторов?

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Как добиться ремонта кровли от бездействующих коммунальных служб

Оказывается, никаких аварий на этом участке не было, речь идет о плановой замене сетей, которую проводит теплоснабжающая организация. Она же по окончании работ и восстановит сквер в первоначальном виде. Для этого пешеходные дорожки аккуратно разобрали и сложили плитку штабелями, перенесли с места раскопок скамейки и урны.

Вот только зачем дважды тратить деньги на одни и те же работы? Ведь и бюджет, и инвестиционный фонд теплоснабжающей организации формируются из платежей горожан. И этим деньгам можно было бы найти более полезное применение. "Неужели так трудно согласовать действия нескольких служб?" - спросили мы главу города Наталью Котову, и она не оставила обращение "РГ" без внимания. На аппаратном совещании мэр поинтересовалась у своего заместителя Александра Астахова, что делается для искоренения подобных нестыковок.

- На этой неделе планирую собрать всех сетевиков на совещание, чтобы синхронизировать их работы, в том числе на 2022-2023 годы, - отрапортовал он.

- Чтобы такого больше не было, и не на два, а на пять лет вперед, - обрезала Котова. - По инвестиционным программам компаний 95 процентов подлежащих ремонту объектов известны. Думаю, челябинцы нас поймут, если мы перенесем благо­устройство того или иного объекта на год. Или сетевиков попросим подстроиться под нас.

- Работы на 90 процентов проводятся на широком газоне, под которым проложена теплотрасса. Из 3,5 тысячи квадратных метров пешеходной зоны повреждены чуть больше ста, - попытался оправдаться глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Интересно, что ранее он, заступаясь за коммунальщиков, завил, что потребность в перекладке теплотрассы в сквере возникла "по определенным нормативам". Но ведь эти нормативы не появились внезапно. Как пояснили в теплоснабжающей компании, сети на этом участке сильно изношены, последний раз трубы меняли более 30 лет назад. А значит, плановый ремонт никто не мешал сделать задолго до благоустройства пешеходной зоны.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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