На Урале школьницы устроили барбекю на Вечном огне

В Сатке организована проверка инцидента на мемориале памяти погибшим в Великой Отечественной войне, где школьницы на глазах прохожих устроили барбекю у Вечного огня. В отношении несовершеннолетних будет принято процессуальное решение, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Инцидент произошел в сквере Славы, - рассказала представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - В социальных сетях появились фото школьниц, которые пожарили сосиски на мемориальном сооружении. Предстоит решить вопрос о постановке вандалов на профилактический учет и привлечении к ответственности их родителей.

В соцсетях в частности сообщается, что очевидцы попытались образумить молодежь, пояснив девушкам, что это памятник погибшим, а не место для барбекю. Однако барышни на замечания не реагировали, вели себя вызывающе. И видимо снимали происходящее на телефон, чтобы разместить потом ролики на своих страницах.