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29.07.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

На Урале школьницы устроили барбекю на Вечном огне

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Сатке организована проверка инцидента на мемориале памяти погибшим в Великой Отечественной войне, где школьницы на глазах прохожих устроили барбекю у Вечного огня. В отношении несовершеннолетних будет принято процессуальное решение, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

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- Инцидент произошел в сквере Славы, - рассказала представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - В социальных сетях появились фото школьниц, которые пожарили сосиски на мемориальном сооружении. Предстоит решить вопрос о постановке вандалов на профилактический учет и привлечении к ответственности их родителей.

В соцсетях в частности сообщается, что очевидцы попытались образумить молодежь, пояснив девушкам, что это памятник погибшим, а не место для барбекю. Однако барышни на замечания не реагировали, вели себя вызывающе. И видимо снимали происходящее на телефон, чтобы разместить потом ролики на своих страницах.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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