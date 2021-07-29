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29.07.2021 04:10
Рубрика: Власть

Новый мост через Обь в районе Сургута обеспечит рывок в развитии Югры

Текст: Елена Панова
Планируемое строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута имеет стратегически важное значение как для Югры, так и для России в целом, отмечают в правительстве региона.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Действующий сегодня мостовой переход через Обь возле Сургута - единственное связующее звено между крупнейшими в мире районами по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами. Но проблема в том, что он уже исчерпал резервы пропускной способности, интенсивность движения по нему в три раза превышает расчетную. Уже сегодня действуют серьезные ограничения по режиму проезда тяжеловесных транспортных средств. Для проведения любых полномасштабных работ по ремонту необходимо вводить ограничение движения.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Югре разработают стратегию развития региона

Строительство нового моста Югре и России жизненно необходимо. Масштабный проект планируется реализоватьв период с 2021-го по 2025 годы.

- Наш округ растет и развивается, жители становятся более мобильными, а бизнес стремится осваивать все уголки региона. Второй мост через Обь ускорит модернизацию производства, улучшит транспортную доступность для жителей, разгрузит нынешние маршруты и обеспечит людей дополнительной работой - все это обеспечит новый рывок в развитии Югры, - отметил заместитель губернатора Вадим Шувалов.

Мостовой переход будет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард и Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика - Азия и Северный широтный ход.

Сегодня регион полностью готов к реализации проекта. Правительство Югры выполняет все обязательства по разработке документации. Сейчас она находится на рассмотрении ФАУ "Главгосэкспертиза России". И в ближайшее время ожидается итоговое заключение ведомства.

Важный объект планируется построить на условиях долевого финансирования в пропорции: 60 процентов - средства федерального бюджета и 40 процентов - из казны региона. Сейчас власти округа совместно с правительством России детально прорабатывают финансовую модель реализации проекта.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Протяженность моста составит 1,7 километра, а с учетом подходов - 43,9. По проекту, на нем и прилегающей дороге будет четыре полосы движения. Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит надежную связь с другими регионами России, гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса, будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути.

Отметим: в ходе ежегодного отчета губернатор Югры Наталья Комарова, рассказывая о планах по развитию транспортной системы региона, подчеркнула, что главным инфраструктурным проектом ближайших лет в регионе станет именно строительство моста через Обь в районе Сургута.

- Необходимо связать наш регион и перспективные приарктические районы, Северный морской путь, причем выполнить проект качественно и в срок, - говорит глава региона.

Кроме того, Югра и соседние регионы будут продолжать формировать единую автотранспортную систему Урало-Сибирского региона. Планируется строительство автомобильных дорог Урай - Советский и Куминский - граница Югры со Свердловской областью, Наталья Комарова особо отметила, что планы округа синхронизированы с планами Среднего Урала по дорожному строительству.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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