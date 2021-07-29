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29.07.2021 03:40
Рубрика: Общество

Почему уральские работодатели не готовы принимать на работу инвалидов

Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 170(8521)
По данным статистики, в Свердловской области из 109 тысяч инвалидов трудоспособного возраста работают 27 тысяч - 24,7 процента. Это чуть меньше, чем в среднем по России (25). Что мешает соискателю с особенностями здоровья и работодателю найти друг друга?
У незрячих уральцев почти нет альтернатив профессии массажиста. Фото: Татьяна Андреева/РГ У незрячих уральцев почти нет альтернатив профессии массажиста. Фото: Татьяна Андреева/РГ
У незрячих уральцев почти нет альтернатив профессии массажиста. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Ответ на этот вопрос в Екатеринбурге попытались найти представители Общероссийского народного фронта, департамента занятости Свердловской области, региональных общественных организаций инвалидов и бизнеса. По словам руководителя проекта ОНФ "Улица не­ограниченных возможностей" Сергея Кроткова, сейчас движение активно собирает предложения по внесению изменений в федеральные законы. Задача - обновить как трудовое законодательство, так и рекомендации Роспотребнадзора к оборудованию рабочего места человека с инвалидностью. Актуализация этих документов назрела давно.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Последние рекомендации были написаны в 1998 году, скорректированы в 2008-м. С тех пор ситуация изменилась. Необходимо ускорить решение проблемы, модернизировать законодательство и по максимуму устроить инвалидов трудоспособного возраста, - говорит Кротков.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, до 2019 года уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья составлял в среднем 40 процентов, однако с 2019 года стал снижаться. При этом квотированных рабочих мест не стало меньше. В чем же причина падения показателей?

- За последние два года на 17 процентов увеличилось число инвалидов первой группы, имеющих серьезные нарушения здоровья. Людей без основного общего образования стало больше на 19 процентов, с 9 классами - на пять. Как следствие, выросла доля признаваемых безработными инвалидов - с 70 процентов в 2019-м до 86-ти в текущем году, - поясняет глава ведомства Дмитрий Антонов.

Между тем образование инвалиду сейчас получить непросто, особенно второе.

- Для слепых дорога одна - в массажисты, альтернативы нет. Но далеко не всем эта профессия подходит, к тому же с возрастом возможности меняются. А государство сегодня не позволяет два и три раза получать бесплатное образование, - говорит президент Свердловской областной организации "Всероссийского общества глухих" Мавзиля Юдина.

По ее словам, серьезным барьером для трудоустройства стал и страх инвалидов перед заполнением карты ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации). Кстати, на этот документ жалуются и рекрутеры.

- С введением новой формы ИПРА трудоустройство упало на те самые 10 процентов. С нашей точки зрения, на основании новой формы невозможно сделать вывод о соответствии человека профессиональным трудовым функциям, заявленным в вакансиях, - признается Антонов. По его словам, механизм нуждается в кардинальной трансформации: - Сначала должна произойти встреча соискателя и работодателя, на которой они обсуждают реальный набор трудовых функций, а потом уже мы обращаемся к ИПРА и смотрим, может новая работа нанести вред здоровью инвалида или нет.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Интересно, что не меньший страх перед трудоустройством инвалидов испытывают и работодатели - и зачастую открыто в этом признаются. И дело даже не в том, что, получив субсидию на создание рабочего места для сотрудника с особенностями здоровья - 76 980 рублей, - наниматель обязан заполнять внушительный отчет, ошибка в котором грозит ни много ни мало уголовной ответственностью. Как выяснилось, главная проблема работодателя та же самая, что и у его потенциального работника, - отсутствие информации.

Например, в екатеринбургской компании "Легион" (производство барьерных ограждений, опор освещения, труб) сегодня устроен только один инвалид, хотя желание взять в штат людей с ограниченными возможностями здоровья есть. Как рассказала коммерческий директор Анна Камашева, сейчас все взаимодействие компании с социальными службами сводится лишь к предоставлению отчета по квотам. В нем указывается, кто уже трудо­устроен и на какие специальности работодатель хотел бы принять таких сотрудников.

- На этом обратная связь обрывается. Возможно, мы просто не в курсе, но кажется, что этой связи вообще нет. Неизвестно, существует ли единый список людей с ограниченными возможнос­тями здоровья, какими специальностями они обладают, какие ограничения у них есть… Мы готовы трудоустраивать инвалидов, но не понимаем, как это делать. Вопрос даже в том, как создать среду, в которой такой человек сможет работать. Ведь для нас как для работодателя это большая ответственность. Мы должны еще комфортно вписать его в коллектив, - отметила Камашева.

Задача, которую ставят члены ОНФ, вполне конкретная - трудоустроить в ближайшее время не менее 60 процентов "особых работников". Однако, по мнению других экспертов, лучше уйти от конкретных цифр. Ведь после быстрого трудоустройства в рамках кампании человек может столь же быстро потерять работу по самым разным причинам. Куда он тогда пойдет

Получив субсидию на трудоустройство инвалида, наниматель обязан заполнять внушительный отчет, ошибка в котором грозит уголовной ответственностью

Специалисты подчеркивают: трудоустройство инвалидов должно стать общегосударственной задачей. Только такой масштаб позволит избежать зависимости от пресловутого человеческого фактора. Ведь работодатели сегодня разные: где-то еще остались "красные директора", которые понимают всю важность проб­лемы, появились и современные социально ответственные руководители. Но, увы, много и таких бизнесменов, которых ничего, кроме прибыли, не интересует, считает руководитель аппарата Уральской торгово-промыш­ленной палаты Сергей Стругов.

- Поэтому необходимо с ручного или отраслевого управления переходить на систему модели. Управление должно быть на уровне области. И еще очень важно решить проблему информирования. В России должен быть создан портал, который снимет половину вопросов, но он должен быть сделан не формально. Судя по обращениям, существующий портал "Работа в России" не решает проблему информирования инвалидов и работодателей. Надо учесть еще и цифровое неравенство - далеко не у всех людей с ограниченными возможностями здоровья есть ноутбуки и смартфоны, - подытожил Стругов.

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