Уралец прописал у себя 26 мигрантов и накопил крупный "мусорный" долг

Житель Березовского с января 2019 года не платил за вывоз коммунальных отходов и накопил самый крупный долг среди жителей восточной части Свердловской области.

Сумма получилась такой внушительной потому, что, как казалось, в квартире должника прописано 26 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтбаза". Такую информацию организации предоставили в МВД.

- По закону плату за услугу начисляют на каждого жильца, - пояснил коммерческий директор регионального оператора Виктор Малютин. - В июне в отношении жителя Березовского выписали судебный приказ. По нему гражданин должен погасить сумму долга, пени, а также судебные издержки.

По данным пресс-службы компании, крупные долги - от 50 до 60 тысяч - есть также у жителей Белоярского, Сысерти, Арамили, Богдановича, Ирбита, Артемовского. Среди распространенных причин неоплаты - проживание в другом месте или уверенность в том, что вывоз мусора не нужен.

Задолженность образуется и у предприятий. Среди неплательщиков - сеть супермаркетов, торговый центр, коммунальная организация и даже государственное учреждение. В данном случае счет идет уже на миллионы.