В Екатеринбурге впервые прооперировала ребенка в процессе рождения

Команда специалистов Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге впервые в области применила "процедуру EXIT" - Ex Utero Intrapartum Treatment.

Это уникальная для страны методика, подчеркивает региональный департамент информационной политики. Она применяется в тех случаях, когда ребенок не сможет начать дышать сам по той или иной причине: сдавливание дыхательных путей может возникнуть из-за редких врожденных заболеваний, опухолей. Обычно патология верхних дыхательных путей практически не оставляет шанса на благоприятный исход беременности.

Суть методики, благодаря которой можно спасти крошечного пациента, в следующем: как при кесаревом сечении будущей матери под наркозом делают разрез по средней линии живота и матки. Затем ребенок частично рождается, но остается прикрепленным пуповиной к плаценте, таким образом, сохраняется кровоток и снабжение кислородом.

Далее в дело вступают хирурги.

"Доктор устанавливает протез верхних дыхательных путей - специальную трубку, которая позволяет ребенку дышать. После завершения операции пуповину пересекают, и ребенок полностью рождается. Затем продолжается оставшаяся часть кесарева сечения", - рассказал заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии №1 ОДКБ Марк Пруткин.

EXIT - сложнейшая процедура, она требует тщательной координации между акушерами-гинекологами, неонатологами и специалистами, оперирующими новорожденного. Перед специалистами, помимо прочего, стоит задача сохранить кровоток через пуповину, защитить плаценту и предотвратить сокращения матки. Это нужно, чтобы дать врачам время завершить манипуляции на дыхательных путях малыша.

Прооперированный в Екатеринбурге ребенок родился с низкой массой тела (1700 грамм) на сроке 30 недель. За ним продолжают наблюдать специалисты.