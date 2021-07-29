В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб

Уральская транспортная прокуратора работает на месте трагического инцидента на реке Конда в Югре, где накануне в результате столкновения двух судов погиб человек.

В среду вечером на 112 километре моторка врезалась в теплоход, который двигался с баржей по маршруту Болчары - Ханты-Мансийск.

"Экипаж теплохода выполнял перевозку груза - четыре автомобилей. Пассажиров на борту не было", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся на данным, груженое судно подавало сигналы, но лодка, в которой находились трое, на них не реагировала и продолжала двигаться. В результате инцидента один человек погиб, еще одного с травмами доставили в больницу.

Транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - передает Центральное МСУт УФО. - Пассажиров лодки проверят на наличие в крови алкоголя".