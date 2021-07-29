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29.07.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты

Текст: Юлия Мякишева

В Тюмени ФСБ вскрыла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Фото: Министерство обороны РФ
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Задержание главаря и его сообщника произошло в ночь на 29 июля, передает ЦОС силового ведомства. Злоумышленники попались в тот момент, когда пытались извлечь орудия преступления из оборудованного на окраине Тюмени тайника. Боевики оказали вооруженное сопротивление, но были нейтрализованы.

- В состав группировки входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, планировавшие по указанию из-за рубежа совершение терактов на объектах массового пребывания людей, - говорится в информации управления.

Пострадавших среди населения и правоохранителей нет. При осмотре места происшествия и при обыске домов подозреваемых изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, религиозную литературу.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ "Попытка организации теракта", 222 "Незаконном приобретении и хранение оружия", 317 "Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и 30-й статье "Покушение на преступление".

Деятельность экстремистской ячейки пресечена. Расследование продолжается.

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