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29.07.2021 06:02
Рубрика: Общество

В Тюмени открыли муниципальную сеть велопроката

Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Экономика УРФО № 170(8521)
Спустя год после обещаний чиновников в Тюмени открыли цифровой велопрокат. Трехлетний контракт на обес­печение города сотней антивандальных велосипедов выиграла дочерняя компания одного из банков. К слову, с 2013-го подобную бизнес-модель она реализует в Москве (сейчас в столице России уже более 700 станций). Чуть позже в проект вовлекли Мурманск (14 станций) и Нижний Новгород (10).
Согласно данным сайта госзакупок, на обеспечение Тюмени сотней велосипедов выделили 28 миллионов рублей. Фото: Ирина Никитина/РГ Согласно данным сайта госзакупок, на обеспечение Тюмени сотней велосипедов выделили 28 миллионов рублей. Фото: Ирина Никитина/РГ
Согласно данным сайта госзакупок, на обеспечение Тюмени сотней велосипедов выделили 28 миллионов рублей. Фото: Ирина Никитина/РГ

Городской велопрокат на юге Западной Сибири пока представлен десятью специализированными стоянками. Взять в пользование и сдать пос­ле поездки двухколесный транспорт можно только там - это цент­ральная часть города от начала улицы Луначарского (у архитек­турно-строитель­ного института ТИУ) до пересечения улиц Рес­публики и Мельникайте (у технопарка). У частного велошеринга, который тоже работает в Тюмени, столь жестких условий нет: где захотел, там и оставил железного коня, но и цена на услугу значительно выше.

Фото: iStock
За что могут оштрафовать велосипедиста

Чтобы взять напрокат городской велосипед (кстати, он чуть тяжелее собратьев), нужно зарегистрироваться на сайте проекта или скачать приложение на смартфон, затем выбрать тариф и оплатить услугу, ввести логин и пин-код на электронном замке на руле. Стоимость суток проката, например, составляет 155 рублей - в эту цену включены все поездки до 30 минут. В том случае, когда путь займет более получаса, с банковской карты спишут дополнительные деньги. Если пользователь не вернет велосипед спустя двое суток, то его "обрадуют" штрафом в 30 тысяч рублей. Пока тюменцы не усвоят правила, помогать им обещают через приложение.

Принципиальным отличием этого проекта от подобных президент компании Максим Акимов назвал "развитие вмес­те с заказчиком".

- Мэрия будет наблюдать за качеством нашей работы и, согласно контракту, требовать, чтобы велосипеды работали 24 часа в сутки, пока позволяет погода. Мы же должны обеспечить как работу транспорта, так и его ремонт, а также бесперебойное функционирование службы поддержки клиентов, - отметил руководитель сети.

Первый сезон тюменского велопроката ограничится сроком 2,5 месяца. В будущем городскими байками можно будет пользоваться с 1 мая по 30 сентября.

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