В Тюмени открыли муниципальную сеть велопроката

Городской велопрокат на юге Западной Сибири пока представлен десятью специализированными стоянками. Взять в пользование и сдать после поездки двухколесный транспорт можно только там - это центральная часть города от начала улицы Луначарского (у архитектурно-строительного института ТИУ) до пересечения улиц Республики и Мельникайте (у технопарка). У частного велошеринга, который тоже работает в Тюмени, столь жестких условий нет: где захотел, там и оставил железного коня, но и цена на услугу значительно выше.
Чтобы взять напрокат городской велосипед (кстати, он чуть тяжелее собратьев), нужно зарегистрироваться на сайте проекта или скачать приложение на смартфон, затем выбрать тариф и оплатить услугу, ввести логин и пин-код на электронном замке на руле. Стоимость суток проката, например, составляет 155 рублей - в эту цену включены все поездки до 30 минут. В том случае, когда путь займет более получаса, с банковской карты спишут дополнительные деньги. Если пользователь не вернет велосипед спустя двое суток, то его "обрадуют" штрафом в 30 тысяч рублей. Пока тюменцы не усвоят правила, помогать им обещают через приложение.
Принципиальным отличием этого проекта от подобных президент компании Максим Акимов назвал "развитие вместе с заказчиком".
- Мэрия будет наблюдать за качеством нашей работы и, согласно контракту, требовать, чтобы велосипеды работали 24 часа в сутки, пока позволяет погода. Мы же должны обеспечить как работу транспорта, так и его ремонт, а также бесперебойное функционирование службы поддержки клиентов, - отметил руководитель сети.
Первый сезон тюменского велопроката ограничится сроком 2,5 месяца. В будущем городскими байками можно будет пользоваться с 1 мая по 30 сентября.