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29.07.2021 05:05
Рубрика: Общество

В Тюмени признали годной к употреблению вонючую воду из крана

Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Экономика УРФО № 170(8521)
Почти две недели жители областного центра недовольны качеством водопроводной воды. Дело не в цвете, а в устойчивом запахе - то, что попадает в краны с Метелевского водозабора, ассоциируется у большинства тюменцев с болотом и тиной, причем "аромат" не выветривается даже с одежды и посуды, выстиранной и вымытой при высокой температуре с добавлением парфюмированных концентратов. Наконец возмущенные комментарии вылились в соцсети и наводнили новостные порталы, жалобы от населения получил и сам водоканал.

Основной причиной появления неприятного запаха поступающей к потребителям воды в компании назвали сезонные изменения качества исходного "сырья": после длительной жары начались дожди, в итоге поднялись и взбаламутились иловые массы в водоемах. Гендиректор водоканала Андрей Максимов, информируя местное управление Роспотребнадзора, сообщил, что в этом году уровень воды в Туре был предельно низкий, но за несколько дней поднялся на 2,6 метра, одновременно вдвое увеличился показатель "цветность" в исход­ной воде (с 54 до 100 градусов) - это может быть вызвано залповым сбросом на одном из гидрообъектов в верховье реки, где за жаркое лето стоячая вода зацвела и вместе с водорослями и илом попала в водозабор.

Фото: iStock
В Азове из водопроводных кранов пошла соленая вода

- Теперь уровень воды в Туре снова снижается, вместе с ним падает и цветность - такое поведение реки также характерно для залповых сбросов, - добавили в пресс-службе.

До двухтысячных годов подобных неприятных изменений не фиксировали, ведь Тура была судоходной, применительно к ней работали местные и федеральные программы очистки, в том числе от иловых отложений. Запашок стал стабильно появляться с начала века накануне ледохода и во время паводка. Последний раз, например, на тухлую воду горожане жаловались чуть больше года назад. Решить проблему тогда удалось довольно быстро, но нынче процесс явно затягивается.

- С первого дня, как заметили изменения на водозаборе, начали промывать фильтры. Сейчас промывка усилена - с 5000 кубометров в сутки до 9000. Загрузили в фильтры 15 тонн активированного угля, - рассказала официальный представитель компании Ирина Айданова. - Для оперативного решения подобных проблем планируем приступить к масштабной реконструкции Метелевских водоочистных со­оружений с внедрением наиболее эффективных технологий и современного оборудования.

До 2000-х годов Тура была судоходной, применительно к ней работали местные и федеральные программы очистки

После "снаряда" в виде активированного угля запах стал чуть слабее, но не исчез совсем. 20 июля по требованию прокуратуры Роспотребнадзор провел отбор проб питьевой воды на Метелевском водозаборе перед подачей в распределительную городскую сеть и выборочно - в мониторинговых точках Тюмени. По результатам лабораторных испытаний в областном центре гигиены и эпидемиологии тюменскую воду признали соответствующей обязательным требованиям по микробиологическим показателям и безопасной в эпидемиологическом отношении.

- В настоящее время имеются отклонения от гигиенических нормативов лишь по запаху и обобщенному показателю "перманганатная окисляемость" (величина, показывающая общее содержание в воде органических веществ. - прим. ред.). Уровень последнего не является вредным, - прокомментировали результаты исследования в компании.

Кстати

Снижать стоимость услуги для потребителей не будут: неприятный запах не числится среди оснований для перерасчета квитанций.

Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией
В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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