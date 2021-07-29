Владельцы киосков подали иск в суд на мэрию Кургана

Одиннадцать владельцев уличных киосков и павильонов подали коллективный иск в суд на администрацию и думу Кургана с требованием изменить порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов (НТО), ущемляющие, по мнению предпринимателей, их права. Городские власти считают претензии необоснованными, а свои действия законными.

По словам представителей малого бизнеса, вот уже лет двадцать они живут как на вулкане - рынок постоянно лихорадит. За это время в городе сменилось несколько глав и руководителей профильного департамента. У каждого чиновника свои представления о том, как должна выглядеть малоформатная торговля в областном центре. Почти все нововведения, по словам предпринимателей, направлены на ужесточение действующих правил. Чашу терпения переполнила утвержденная в прошлом году в разгар пандемии новая схема размещения НТО на 2021-2026 годы и архитектурные требования к внешнему виду киосков и павильонов.

Если раньше владельцы НТО судились с мэрией по­одиночке, то теперь объединились. Сначала, говорят, коллективный иск поддержали 70 человек, но окончательно подписи под ним поставили 11 бизнесменов. "Многие просто испугались, что их вообще выдавят с рынка", - рассказал "РГ" один из владельцев киосков.

Чем же так напугали бизнес новые правила? В соответствии с концепцией внешнего вида, в зависимости от места расположения все НТО разделены на три группы. К первой относятся павильоны, размещенные в центре Кургана, на гостевом маршруте. Ко второй - объекты в микрорайонах на бульваре Солнечном, проспекте Конституции, в Заозерном. Вся остальная территория города - в третьей группе. Для каждой - свои требования к конструкции и материалам. Например, в центральной части города НТО должны быть облицованы алюминиевым композитным материалом, цвет дверей и оконного профиля - соответствовать цвету наружных стен, обязательна подсветка вывески. Рекомендуется использовать несколько оттенков серого, а декоративные элементы выполнять с текстурой дерева. Для НТО, расположенным на периферии, более мягкие требования: наружные стены могут быть облицованы профилированным листом, для оформления вывески и декоративных элементов разрешено использовать любые цвета.

Если раньше владельцы НТО судились с мэрией по­одиночке, то теперь объединились

- Чтобы облицевать киоск площадью 18 квадратов композитом, надо потратить на материалы, техподключение и работу 1-1,5 миллиона руб­лей. За такие деньги можно купить целый магазин, - говорит предприниматель Александр Шипицын. - В типовом договоре, который администрация предлагает подписать, у предпринимателей вообще нет никаких прав - только обязан­ности. И еще штрафы, если не выполнишь.

Но больше всего малый бизнес возмутил пункт положения о порядке размещения НТО о том, что киоск нельзя сдавать в субаренду. Даже жена, если она является владелицей, не может передать свой объект в безвозмездное пользование мужу. Предприниматели считают, что власти таким образом ограничивают права собственников использовать имущество по своему усмот­рению. Вообще-то бизнес берет в аренду у муниципалитета только участок, а распоряжаться объектом, построенным на свои деньги, должен сам.

- Думаю, что мы этот пункт оспорим, - поделился планами с "РГ" координатор ассоциации малоформатной торговли в Кургане Иван Камшилов, представляющий интересы предпринимателей в суде. - Судебная практика в пользу малого бизнеса уже есть в других регионах.

Кроме того, истцы рассчитывают, что суд удовлетворит еще как минимум два требования. Так, власти отвели на модернизацию киосков и павильонов 120 дней с даты подачи заявления на заключение договора на размещение НТО без проведения торгов. Если не уложиться в срок, пойдут штрафы. Предприниматели недоумевают: какой смысл брать кредиты, например, на тот же алюминиевый композит, если договор еще не подписан? И предлагают вести отсчет времени со дня заключения договора. Спорный момент также возник с незаконно установленными НТО. По документам муниципалитета решение о демонтаже таких объектов принимает администрация, если, конечно, сам владелец добровольно не сделает этого после предупреждения. Истцы настаивают, что сносить киоски можно только по решению суда.

В администрации Кургана на просьбу "РГ" прокомментировать спор ответили сухой отпиской. Чиновники напомнили, что предпринимателям предоставлено преимущественное право на заключение договоров на новый срок без проведения торгов на ранее занимаемом месте при условии приведения внешнего вида НТО в соответствие с типовыми архитектурными требованиями.

- На территории города без договоров установлены около 30 НТО, при этом бюджет недополучает доходы от их размещения, - сообщили в пресс-службе мэрии. - При решении вопроса в судебном порядке срок от момента расторжения договора до демонтажа объекта составляет не менее двух лет. Основные причины растор­жения договоров: продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, передача объекта третьим лицам, микрофинансовым организациям (нецелевое использование), нарушение условий договора в части своевременности внесения оплаты.

Между тем во время недавних выборов нового мэра Кургана на заседании городской думы тогда еще претендента на эту должность, а ныне главу города Елену Ситникову тоже спросили, как она думает находить общий язык с владельцами НТО.

- Все предприниматели обязаны соблюдать правила благоустройства города, требования к внешнему виду объектов, закон о торговле. Тогда наша работа будет конструктивна, - заявила будущий мэр. - Если мы не можем найти понимания в каких-то вопросах, то решаем их через суд.

Кстати

По данным Ассоциации малоформатной торговли, с 2015 года в Кургане из 400 с лишним НТО осталась лишь половина. Из этого числа около 50 процентов уже модернизированы. Но в основном такую работу провели крупные организации, имеющие в городе сеть киос­ков и павильонов.