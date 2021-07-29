Выпускники уральских вузов защитили дипломы как стартапы

Новая форма защиты выпускных работ студентами российских вузов - стартап как диплом - стремительно набирает популярность. Первый пилотный проект стартовал всего четыре года назад в дальневосточном университете, а сейчас уже сотня вузов в десятках регионов страны практикует такой подход. На суд комиссии вместо классической выпускной работы предоставляется проект бизнеса, который хоть сейчас можно запус­кать в дело.

На Урале тенденцию подхватили, и, по сведениям "РГ", до десятка вузов УрФО либо уже опробовали новый формат, либо намерены дать возможность дипломникам защищать бизнес-проект. Почему новый формат оказался востребованным и у студентов, и у преподавателей вузов, выяснял корреспондент "РГ".

Рецепт деликатеса

На демонстрацию дипломной работы студент четвертого курса Уральского аграрного университета Даниил Корыстов пригласил не только преподавателей, но и журналистов. Причем не в аудиторию, а на окраину Екатеринбурга - в учебную лабораторию, где все было готово для раскладки… мяса. Шашлыков Даниил не обещал, но через четыре дня был готов угостить колбасой. Выпускник факультета биотехнологий и пищевой инженерии защищал диплом по разработанной им технологии приготовления продуктов из конины.

- Конина имеет своеобразные запах и вкус, а биотехнологичес­кая обработка ацидофилином, в котором мясо предварительно вымачивается в течение двух суток, значительно улучшает показатели. Эффект достигается за счет жизнедеятельности ацидофильной палочки, которая обладает протеолитической активностью - это расщепление сложного белка на простые пептиды, - объяснил суть разработки Даниил.

Он признался, что самостоятельно запускать в производство ноу-хау еще не готов: планирует поступить в магистратуру и довес­ти проект до уровня делового предложения.

Внедрение новой формы защиты диплома — это не только ломка классических взглядов на цель высшего образования, но и перестройка привычной структуры вуза

- Экономическую составляющую я еще не просчитывал. Хотя знаю, что на мясоперерабатывающих предприятиях для смягчения конины используют дорогостоящие приправы и специальное оборудование. Мой рецепт позволяет сократить время приготовления продукта почти вдвое, он прост, следовательно, выгоден, - пояснил "РГ" перспективы выпускник.

Формально диплом Даниила стартапом не считается. Впрочем для факультета пищевой инженерии разработка нового рецепта для промышленного производства мясных продуктов - тема профильная: здесь многие дипломы хоть сейчас запускай в работу - они будут востребованы рынком. По сути, у выпускника два пути: либо убедить работодателя внедрить ноу-хау, либо открыть свой бизнес. Именно на развитие в студентах предпринимательской жилки, стимулирование молодежи к разработке бизнес-проектов и направлен новый формат защиты дипломов.

Грант на защиту

Вуз - идеальное место для создания стартапа, уверены эксперты. Сама среда позволяет экспериментировать с идеями и знаниями, а доступ к интеллектуальным ресурсам и новым технологиям априори должен порождать новые идеи. Мировой опыт подтверждает: многие крупные компании зарождались на студенчес­кой скамье. Хрестоматийный пример - "Майкрософт". Поэтому эксперимент с защитой дип­ломов "для дела" был поддержан не только на местах, но и в Министерстве науки и высшего образования РФ. С нынешнего года проект "Стартап как диплом" в рамках национальной программы "Цифровая экономика" стал частью образовательного процесса в вузах 25 регионов. А с 2022 года министерство планирует открывать стартап-студии в университетах по всей стране. Предполагается, что студенты смогут даже получать годовой академический отпуск, чтобы запустить свое дело.

В нашем регионе наиболее активно внедряют новшество в Уральском федеральном университете (УрФУ). В нынешнем году там защитили 20 дипломов в формате стартапа. Одобрение получили все работы, но шесть представленных проектов удостоились особой отметки аттестационной комиссии, которая выше, чем "отлично": их авторы могут рассчитывать на поддержку со стороны вуза в дальнейшем продвижении.

- Интерес к новому формату растет. Процесс этот непростой и постепенный, ведь далеко не каждая выпускная работа может выйти на уровень стартапа, а в перспективе - успешного бизнеса, - поясняет заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга. - Судя по защитам нынешнего года, круг интересов выпускников очень широк: это и мобильное приложение для велосипедистов, и экспресс-диаг­ностика оборудования, и художественные отливки.

Подобная форма защиты дип­лома в УрФУ практикуется второй год, и, несмотря на столь короткий период, уже есть история успеха. Один из первых стартапов-отличников выходит даже на промышленный масштаб. Недавно проект "Русский кобальт" получил грант фонда содействия инновациям в размере двух миллионов рублей.

- Наша технология позволяет безопасно переработать литий-ионные аккумуляторы и получить ценные компоненты, в частности, литий, кобальт, медь и другие металлы. Уже запущен тестовый участок для извлечения и сепарации металлов, готовится к запуску пилотное предприятие, - рассказал автор диплома и руководитель проекта Степан Сапьянов. - Защита диплома очень помогла в реализации проекта: мы получали помощь экспертов университета в формировании бизнес-модели, просчете бизнес-плана, поиске инвестора.

Полученный грант - вторая волна поддержки. Вместе с корочками диплома Степан получил от вуза на развитие стартапа 200 тысяч рублей: как отличник и победитель отбора в акселератор университета. К концу нынешнего года на "Русском кобальте" планируют перерабатывать до 50 тонн батареек в месяц.

Вне потока

В университетах признают, что внедрение новой формы защиты диплома - это не только ломка классических взглядов на цель высшего образования, но и перестройка привычной структуры вуза. В УрФУ, к примеру, за последние годы создана целая инфраструктура поддержки и продвижения креативных идей, внедрения новых идей как студентов, так и молодых ученых. Помимо прочего есть еще один плюс: не возникает проблем с формированием аттестационных комиссий по оценке дипло­мов-стартапов.

Не менее важный момент - оформление документов: они должны соответствовать действующим нормативным актам, государственным образовательным стандартам. Но на новую форму защиты общих стандартов пока не установлено. Каждый вуз определяет сам, как и по каким критериям оценивать работы. Ограничиваться проработкой студентом инновационных технологий или требовать подробный бизнес-план, финансовые расчеты, дорожную карту дальнейших действий?

В Уральском государственном горном университете уверены: требования должны быть четко выверены. Сейчас там готовят нормативные документы, чтобы уже в следующем году внедрить новую форму защиты дипломов. "У нас достаточно интересных инновационных проектов, которые могут быть как темой выпускной работы, так и основой будущего бизнеса", - подтвердили интерес к стартап-дипломам в пресс-службе УГГУ.

При этом в вузах понимают, что инновационные разработки - дело индивидуальное и поставить на поток выпуск диплом­ни­­ков-стартаперов невозможно.

- Штамповать стартапы не стремимся, да и экономика к этому не готова. Задача вуза - сформировать трек по развитию личности студента, его культурного кода, - отмечает Надежда Терлыга.

Между тем

Согласно недавнему (май 2021 года) исследованию АНО "Россия - страна возможностей", студенты все чаще хотят быть предпринимателями - это самый популярный (27 процентов опрошенных) ответ на вопрос о том, где они мечтают работать. В прошлом году о желании создать собственный бизнес говорил лишь 21 процент выпускников. В тройку желаемых мест работы в 2021 году вошли также государственный сектор (22) и образовательные либо научно-исследовательские организации (16). На фриланс хотели бы уйти 12 процентов рес­пондентов.