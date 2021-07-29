Житель Тюмени 23 года считал, что болен гепатитом С

В тюменскую больницу на прием пришел мужчина, которому еще в 1998 году поставили диагноз гепатит С, однако нынешнее исследование не выявило у него заболевания. Как такое могло случиться, рассказали сегодня в департаменте здравоохранения области.

Пациент был уверен, что вот уже более 23 лет страдает неизлечимой болезнью: когда-то на профосмотре в поликлинике у него в крови нашли антитела к вирусу гепатита С.

"Выраженных симптомов заболевания не было, но мужчина расстроился, поверил слухам что при гепатите С через 10-15 лет начинается цирроз печени, и отказался от более детального обследования", - рассказала Анастасия Ергина, пресс-секретарь Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

В этом году тюменец все-таки решило обратиться к врачу-инфекционисту. Он ожидал услышать неутешительное заключение о своем здоровье, но диагностика показала: никакого гепатита С у него нет, а печень - в превосходном состоянии.

"Причина курьезной ситуации в том, что результат иммуноферментного анализа крови (ИФА), который пациент прошел в 1998 году, при диагностике вирусного гепатита говорит лишь о подозрении на заболевание. Для того, чтобы врач мог установить окончательный диагноз, необходимо пройти обследование методом ПЦР, но пациент, к сожалению, об этом не знал", - пояснили в больнице.