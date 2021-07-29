Роскомнадзор предупредил сайт DeviantArt об ограничении доступа к порталу

К интернет-порталу DeviantArt, популярному среди любителей рисования, Роскомнадзор предъявил официальное требование - заблокировать противоправный контент "с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещенным органами власти и судами контентом".

В противном случае, предупредили в ведомстве, там вынуждены будут ограничить доступ к ресурсу "в случае неисполнения этого требования".

Роскомнадзор также указывает на то, что ведомство "неоднократно направляло в адрес сайта … требования удалить противоправную информацию". Однако все обращения остались без ответа, на сайте по-прежнему в открытом доступе есть страницы с запрещенным контентом.