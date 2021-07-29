Россия снизила экспорт пшеницы, растительного масла, рыбы и мяса птицы

За первое полугодие 2021 года российский агроэкспорт вырос на 18%: на мировой рынок поставлено более 30 млн тонн продукции АПК стоимостью 15 млрд долларов. В деньгах экспорт увеличился практически по всем направлениям, в натуральном выражении ожидаемо просели поставки пшеницы, подсолнечного масла, рыбы и мяса птицы. Это следует из данных центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В деньгах самый существенный рост экспорта показали масложировая продукция (плюс 43%), мясо (плюс 26%), молочная продукция (плюс 25%), зерно (плюс 19%).

При этом поставки зерна в натуральном выражении снизились на 1,2% до 17,2 млн тонн. Экспорт пшеницы просел на 7,9% до 11,8 млн тонн. А поставки кукурузы и ячменя увеличились в физическом выражении - 2,8 млн тонн (плюс 14%) и 2,4 млн тонн (13%) соответственно. Но на мировом рынке цены на зерно и другие основные продовольственные товары достигали рекордных отметок. Поэтому в деньгах рост экспорта пшеницы оказался больше, чем в первом полугодии прошлого года, на 8,9% (3 млрд долларов), кукурузы - на 48% (632 млн долларов), ячменя - на 42% (534 млн долларов). Основными покупателями российского зерна остаются Турция и Египет, на которые в совокупности приходится треть всех отгрузок, отмечают в "Агроэкспорте".

В натуральном выражении экспорт масложировой продукции снизился с почти 4,5 млн тонн до 4 млн тонн. Это объясняется сокращением урожая подсолнечника и сои в сезоне 2020/21 на 12%. Однако, несмотря на это, существенный рост мировых цен на растительные масла позволил экспортерам заработать больше, чем в первом полугодии прошлого года. Основным потребителем российской масложировой продукции по итогам полугодия стала Турция, опередив Китай. За шесть месяцев поставки в эту страну выросли на 16% до 780 тыс. тонн, в денежном - в 2,3 раза до 696 млн долларов. Тогда как экспорт масложировой продукции в Китай в физическом выражении снизился на 33% до 525 тыс. тонн, в стоимостном - вырос на 2,4% до 591 млн долларов.

Поставки за рубеж молочной продукции в январе-июне 2021 года увеличились не только в денежном, но и натуральном выражении (на 20% до 110 тыс. тонн). Активнее всего рос экспорт сыров и творога, а также мороженого. Сыров и творога на внешние рынки отправлено 15 тыс. тонн (плюс 26%) на сумму 50 млн долларов. (плюс 30%). Поставки мороженого выросли на 45% до 42 млн долларов. (16 тыс. тонн). Основные покупатели - Казахстан, Украина и Беларусь - существенно нарастили закупку российской молочной продукции. Любопытно, что почти в четыре раза (до 13 млн долларов) увеличился экспорт российской молочной продукции в США (в основном, за счет мороженого).

Даже несмотря на сокращение экспорта рыбы в Китай в 3,7 раза в физическом и в 2 раза в денежном выражении, в деньгах по итогам полугодия удалось выйти в плюс (2,7% до 2,4 млрд долларов), во многом благодаря значительному приросту в июне. Импортером номер один вместо Китая теперь стала Южная Корея: экспорт в эту страну увеличился в два раза до 409 тыс. тонн стоимостью 924 млн долларов (плюс 36%). Также существенно увеличились поставки рыбы в Нидерланды (на 59% до 379 млн долларов) - страна занимает третье место по закупкам российской рыбы (после Южной Кореи и Китая).

Экспорт мяса увеличился в деньгах на 26% до 499 млн долларов. Физический объем экспорта за шесть месяцев вырос на 4,9% до 249 тыс. тонн. Больше всего вырос экспорт говядины: в 2,9 раза до 14 тыс. тонн и в 3,9 раза до 84 млн долларов. Поставки выросли по всем ключевым направлениям, в том числе в Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Узбекистан, а также начала поставок в Марокко. Вырос экспорт свинины - на 19% до более 100 тыс. тонн на сумму более 200 млн долларов (на 49%). Это произошло во многом благодаря расширению продаж во Вьетнам, куда Россия получила доступ в конце 2019 года. Экспорт мяса птицы в январе-июне составил 132 тыс. тонн, то есть снизился на 6,6%, в деньгах на этом Россия заработала тоже меньше - 202 млн долларов (минус 7,2%). "Основным фактором негативной динамики остается сокращение продаж в Китай, которые снизились на 22% до 111 млн долларов", - поясняют в "Агроэкспорте".