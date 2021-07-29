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29.07.2021 17:37
Рубрика: Экономика

Рыба к прилавку плывет боком

Текст: Александр Проценко
В Москве идут дебаты по дальневосточному минтаю: куда его девать? В прежние годы две трети добычи сразу уходили в виде сырья в соседний Китай, но из-за коронавируса этот рынок ныне частично перекрыт, а своих перерабатывающих мощностей в стране вдвое меньше требуемого. Улов не берут даже по сниженным ценам (вместо 100 рублей за килограмм оптовики отдают за 70). Но основной потребитель живет в центральной России, а железнодорожно-рефрижераторная доставка "кусается".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В итоге прорабатывается вариант масштабных (на 6,3 млрд. руб.) рыбных закупок для нужд Минобороны, Росгвардии и в Росрезерв.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Оптовые цены на основные виды рыбы начали снижаться

На Камчатке тем временем, как информирует телеграм-паблик "Камчатский репортер", снова выбросили на свалку гору свежевыловленного лосося. Выложенный в сеть видеоролик, как пишут пользователи, снят в карьере у бывшего пионерлагеря возле села Соболево Соболевского района. Местное население теперь ждет нашествия медведей, которых очень привлекает столь доступная пища.

В Якутии, по сообщению ИА SakhaNews, пользователи соцсетей распространяют видео с мёртвой стерлядью на берегу реки Лены в Намском районе республики. "Вдоль реки штабелями лежат осетры", - звучит за кадром встревоженный женский голос. Автор предполагает, что рыба погибла в результате экологической катастрофы. Экологи считают, что рыбу выбросили браконьеры. "При заморе другая рыба тоже была бы. А так получается, что, кроме осетра, приблизительно одного размера в реке другой рыбы нет", - пишут они в соцсетях. Сама рыба, как ей и положено, молчит.

В Мурманской области, по сообщению информагентства СеверПост, губернатор Андрей Чибис обсудил с руководством областной ветеринарной службы болезнь диких популяций семги. В последнее время больная некрозом рыба обнаружена в реке Кола. Пробы биоматериала зараженной рыбы отправлены в ведущие научные учреждения и лаборатории России. 

Зато в Красноярской крае рыбоводный комплекс "Малтат" по договору с горно-металлургической компанией "Норильский никель" выпустил  в реку Енисей на Пуртовском мелководье в районе города Енисейск очередную партию мальков сибирского осетра (200 тысяч). Как сообщает сайт nornik.ru, "проект реализован в рамках обширной программы компании по зарыблению, инициированной в соответствии с научными рекомендациями и направленной на пополнение нескольких пород рыб, в том числе осетровых, хариуса и гольца".

Фото: Сергей Николаев/РГ
Почему падает потребление рыбы в России

Будем надеяться, что когда эта рыбья молодь подрастет, в стране поутихнет нынешняя чехарда, при которой  где-то рыбу некуда девать, а где-то ее просто нет…

Тем временем

Цены на свежую рыбу в Москве:  осетр - от 1950 руб. за кг., лосось - от 1799 руб. за кг., семга - от 450 руб. за кг., минтай - от 199 руб. за кг.

Экономика Отрасли Ресурсы

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