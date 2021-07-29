С начала пандемии жители США потеряли от мошенников более 500 млн долларов

По данным Федеральной торговой комиссии США, с начала пандемии COVID-19 американцы потеряли в разных схемах мошенничества 505 миллионов долларов, а каждый пострадавший в среднем лишился по 373 доллара.

Прошлый год также стал рекордным для Штатов по количеству граждан, столкнувшихся с телефонным мошенничеством, от которого пострадали 59,4 миллиона американцев. Причем около 20 процентов из них становились жертвой телефонных аферистов минимум дважды. По данным исследования компании Truecaller, на этой преступной схеме злоумышленники "заработали" 29,8 миллиарда долларов за последний год. Причем молодое поколение граждан США оказалось более восприимчивым именно к этому виду мошенничества.

Но как выяснилось, американцы самых разных возрастов сталкиваются с подобной проблемой каждый день. "Мы наблюдаем широкий спектр самых разных видов мошенничества во всех возрастных группах почти ежедневно", - заявил в интервью Chicago Tribune исполняющий обязанности начальника полиции Чикаго. Тем не менее реальный масштаб проблемы, по его словам, гораздо шире, поскольку многие жертвы стыдятся обращаться в полицию из-за того, что их обманывают умные аферисты.

"Преступники охотятся на искренне добрых людей с доверчивой натурой", - рассказал сержант полиции города Честертон Дэйв Вириевич, расследующий такие преступления. Одним из типичных примеров подобной доверчивости случился этой весной с 77-летней жительницей этого города. На ее электронный адрес пришло письмо с оповещением о подозрительных действиях с ее учетной записью в одной из американских платежных систем - якобы с ее счета было списано 500 долларов и, чтобы решить эту проблему, следует позвонить по указанному в письме телефону. Женщина так и сделала.

На том конце провода ответил мужчина с явным акцентом и предложил ей приобрести криптовалюту на сумму в 3,5 тысячи долларов для проверки транзакции. Он также попросил женщину установить приложение на ее смартфон, которое позволило бы "упростить" эту сложную процедуру. Кроме этого она согласилась предоставить доступ и к привязанному к платежной системе счету в банке. В итоге, пока длился телефонный разговор, со счетов ничего не подозревающей женщины были сняты 12 тысяч долларов, включая все ее пенсионные сбережения.

У полицейских, расследующих такого рода преступления в Америке, такие же сложности, как и в остальном мире - кол-центры мошенников, как правило, располагаются в странах, где не действует система экстрадиции преступников и крайне слабая правоохранительная система. Злоумышленники к тому же пользуются все более качественной и передовой техникой. Например, используют специальное программное обеспечение, которое не просто скрывает телефон звонящего, но и подменяет его настоящим номером той организации, от имени которой якобы звонит абонент.

"Эти преступники - психологические манипуляторы, которые, к сожалению, очень хороши в своем деле. Они случайным образом звонят на тысячи телефонных номеров в нашей стране. И если на мошенничестве попадется всего несколько человек, то это все равно очень выгодно. А если аферисты живут в стране, где стоимость американской валюты выше, то потеря этой женщины в размере 12 тысяч долларов может означать для них солидный выигрыш", - подчеркнул Вириевич.

Пандемия коронавируса предоставила для мошенников новое поле для деятельности в США. Они применяют полный набор инструментов - фишинговые электронные письма, поддельные сообщения в социальных сетях, роботизированные звонки и многое другое. Преступники внимательно следят за заголовками ведущих СМИ и выступлениями представителей властей, быстро адаптируя тексты своих сообщений и тактику к новым медицинским, социальным и экономическим проблемам в стране.

Как только во многих штатах США начали проводить различного рода лотереи, чтобы побудить людей делать прививки от COVID-19, тут же граждан засыпал вал писем, где сообщалось о "солидном выигрыше за вакцинацию"... Надо всего лишь заполнить электронную форму, и приз в кармане, а далее - по проверенной схеме. Почтовые ящики и мессенджеры завалили предложениями о покупке "чудо-лекарств" от коронавируса, мест в очередях на прививки, поддельных тестов на антитела к COVID-19 или очень дорогих "супермасках", которые либо никогда не доставлялись покупателю, либо оказывались самыми обычными масками, доступными в любой аптеке за десяток центов за штуку.

Мошенники в США применяют фишинговые электронные письма, поддельные сообщения в соцсетях, роботизированные звонки

От имени правительственных учреждений приходят сообщения с просьбой щелкнуть на ссылку, заплатить комиссию или подтвердить личные данные. И все это якобы для получения права на стимулирующие выплаты. Другая распространенная в Штатах афера работает через социальные сети, например Facebook, где пользователям обещают содействие в получении грантов для бизнеса в качестве помощи на восстановление после пандемии. На американском рынке инвестиций и ценных бумаг наблюдается ажиотаж с акциями фиктивных компаний, обещающих "прорыв" в вопросах обнаружения, предотвращения и лечения COVID-19. "Купите акции сейчас, и они взлетят в цене уже завтра", - обещают аферисты.

По данным американской компании Palo Alto, занимающейся информационной безопасностью, с весны прошлого года киберпреступники зарегистрировали несколько десятков тысяч поддельных сайтов, так или иначе связанных с коронавирусом. Качественные странички, знакомые логотипы, цитаты авторитетных политиков и врачей - все, чтобы создать у посетителя уверенность в том, что это не подделка. На таких сайтах американцам обещают упрощенный доступ к средствам индивидуальной защиты, лекарствам, вспомогательным выплатам, вакцинам и все это под видом государственных учреждений или гуманитарных организаций.

Много пострадавших оказалось и среди привившихся от COVID-19. Освободившись от одной проблемы и защитившись от вируса, они не смогли противостоять мошенникам. Им стали приходить вроде бы невинные письма с просьбой пройти опрос после вакцинации, рассказать о своем самочувствии и так далее. Сообщения оформлялись от имени известных производителей вакцин, находящихся в обороте в США, со всей присущей этим компаниям корпоративной атрибутикой. В некоторых случаях даже обещалось денежное вознаграждение за постпрививочный опрос, но, естественно, только после того, как человек в той или иной форме сообщит свои личные данные.

На таких "ковидных схемах" за последние полтора года погорели 562 тысячи американцев. И это только те, о ком известно, кто подал официальную жалобу. По мнению Федеральной торговой комиссии США, истинные масштабы проблемы гораздо больше. В комиссии опасаются новой, более мощной волны мошенничества в самое ближайшее время. Связано это с тем, что с июля правительство приступило к рассылке миллионам американских семей авансовых платежей по налоговым льготам на детей на сумму в 1,9 триллиона долларов.

Власти США за последний год предъявили обвинения по статье за мошенничество 474 лицам и предотвратили убытки для американской казны в размере 569 миллионов долларов. Но это официальная статистика по завершенным расследованиям. Сколько денег на самом деле утекло преступникам из утвержденных американской администрацией многомиллиардных программ на поддержку населения в период пандемии еще только предстоит выяснить. Как считают в специальном подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США, около 84 миллиардов долларов, выданных в качестве антикризисных кредитов в период пандемии, имеют признаки мошенничества.