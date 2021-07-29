Самолет Чаушеску подарили музею

Новости

Песков прокомментировал призыв взять под охрану армянскую границу 13:23
Греция переживает небывалую жару 13:22
Песков: РФ готова быть вместе с партнерами на фоне угрозы от Афганистана 13:18
Глава Подмосковья Воробьев поблагодарил военных за помощь в борьбе с COVID-19 13:13
Актер "Штрафбата" Регнер попал в реанимацию после жестокого избиения 13:09
В Кремле выяснили подоплеку инцидента с пермской активисткой 13:07
Опрос: Большинство россиян не хотели бы переехать жить в другой город 13:01
Sony продала более 10 млн консолей PlayStation 5 12:57
Вирусолог объяснил рост случаев COVID-19 среди молодых людей 12:56
Вышел трейлер третьей части "Последнего богатыря" 12:53
Генконсульство РФ в Анталье не рассматривало эвакуацию туристов из-за пожара 12:50
Пляжники Красильников и Стояновский потерпели первое поражение на Олимпиаде 12:47
В Саранске нашли труп в сгоревшей машине 12:44
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей 12:35
Названы популярные у россиян направления для путешествий на машине 12:30
В Петербурге медиков уличили в продаже фиктивных справок о вакцинации 12:10
"Белавиа" возобновит полеты в Сочи и Краснодар 12:02
Дзюдоист Ильясов поспорит за бронзу Олимпиады в Токио 12:00
Продолжение "Крепкого орешка" отменили из-за сделки Disney с Fox 12:00
Расчистка рек улучшила условия жизни для 8,8 млн человек 12:00
В США отменили предупреждение о цунами в Тихом океане 11:57
ФАС начала внеплановые проверки трейдеров из-за роста цен на топливо 11:55
Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира 11:49
Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом 11:46
Объявлена дата выхода новой книги Виктора Пелевина 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 12:39
Рубрика: В мире

Самолет Чаушеску подарили музею

Текст: Юрий Когалов

Личный самолет румынского лидера Николае Чаушеску, проданный с аукциона два месяца назад, был передан его новым владельцем - американцем Брайаном Хайдменом - в дар Национальному музею румынской авиации. Как пишут местные СМИ, передача лайнера Rombac 1-11 прошла в среду в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды.

Фото: Wikimedia.org
Проект "Звено": как летающий авианосец ТБ-3 разбомбил завод в Румынии

"Делая этот дар, коллекционер рассчитывает сохранить исторический летательный аппарат в собрании других знаковых моделей, сыгравших важную роль в истории авиации", - заявили в аукционном доме Artmark, который и устраивал торги в конце мая. Таким образом, самолет был спасен от утилизации в результате ликвидации авиапарка бывшего государственного предприятия "Ромавиа".

С молотка Rombac 1-11 ушел за 120 тысяч евро. Однако его покупатель не имел права вывозить его за пределы Румынии. В стране он был отнесен к категории "сокровищ мобильного национального культурного наследия", что обязывало нового владельца должным образом заботиться о нем. Выход был найден в передаче лайнера музею.

Rombac 1-11 был первым и единственным реактивным пассажирским самолетом, построенным в Румынии (по лицензии Британской авиастроительной корпорации). Благодаря этому лайнеру Румыния стала первым социалистическим государством после СССР, в котором построили пассажирский самолет. Даже двигатели Rolls-Royce производились по лицензии на местных заводах.

Первый полет 119-местный лайнер совершил в 1982 году, и Чаушеску лично присутствовал на аэродроме, наблюдая за ним. Изначально планировалось построить 80 таких самолетов, но произвести успели только девять. Эта модель так и осталась единственным типом пассажирских самолетов, которые производились в Румынии.

Тот лайнер, о котором идет речь, был первым в этой линейке и использовался Чаушеску для официальных полетов с 1986 по 1989 год. Президентский самолет вошел в десятку самых дорогих лотов, проданных в первой половине этого года аукционным домом Artmark.

В мире Европа Румыния

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете