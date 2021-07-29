Самолет Чаушеску подарили музею

Личный самолет румынского лидера Николае Чаушеску, проданный с аукциона два месяца назад, был передан его новым владельцем - американцем Брайаном Хайдменом - в дар Национальному музею румынской авиации. Как пишут местные СМИ, передача лайнера Rombac 1-11 прошла в среду в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды.

"Делая этот дар, коллекционер рассчитывает сохранить исторический летательный аппарат в собрании других знаковых моделей, сыгравших важную роль в истории авиации", - заявили в аукционном доме Artmark, который и устраивал торги в конце мая. Таким образом, самолет был спасен от утилизации в результате ликвидации авиапарка бывшего государственного предприятия "Ромавиа".

С молотка Rombac 1-11 ушел за 120 тысяч евро. Однако его покупатель не имел права вывозить его за пределы Румынии. В стране он был отнесен к категории "сокровищ мобильного национального культурного наследия", что обязывало нового владельца должным образом заботиться о нем. Выход был найден в передаче лайнера музею.

Rombac 1-11 был первым и единственным реактивным пассажирским самолетом, построенным в Румынии (по лицензии Британской авиастроительной корпорации). Благодаря этому лайнеру Румыния стала первым социалистическим государством после СССР, в котором построили пассажирский самолет. Даже двигатели Rolls-Royce производились по лицензии на местных заводах.

Первый полет 119-местный лайнер совершил в 1982 году, и Чаушеску лично присутствовал на аэродроме, наблюдая за ним. Изначально планировалось построить 80 таких самолетов, но произвести успели только девять. Эта модель так и осталась единственным типом пассажирских самолетов, которые производились в Румынии.

Тот лайнер, о котором идет речь, был первым в этой линейке и использовался Чаушеску для официальных полетов с 1986 по 1989 год. Президентский самолет вошел в десятку самых дорогих лотов, проданных в первой половине этого года аукционным домом Artmark.