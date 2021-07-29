Samsung не будет выпускать свой популярный смартфон

Компания Samsung официально отказалась от выпуска "бизнесового" смартфона линейки Galaxy Note - во всяком случае, в 2021 году. Об этом сообщается в материале на сайте производителя.

"Вместо того, чтобы на этот раз представить новый Galaxy Note, мы добавим любимые функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy", - цитируется заявление Тэ Мун Ро, главы мобильного подразделения Samsung.

На презентации Galaxy Unpacked компания представит два складных смартфона - "книжку" Galaxy Z Fold 3 и "ракушку" Galaxy Z Flip 3. Для них, как рассказали в Samsung, использовались новые материалы и технологии, а также разработаны специальные приложения, адаптированные для работы с большим раскладным экраном.