Синоптик рассказала, какая погода ждет жителей Москвы в выходные

В выходные дни в Москве и области немного повысится атмосферное давление, а облачность уменьшится. Об этом RT рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на субботу в Москве ожидается около 16-18 градусов тепла, в области - около 13-18 градусов. Днем будет жаркая погода с переменной облачностью, а местами пройдет кратковременный дождь. Столбики термометра поднимутся до отметки в плюс 26-28 градусов, в области - до плюс 24-29 градусов. В воскресенье сохранится такая же погода.

"Температурный фонд будет выше климатической нормы на пару градусов, погода будет комфортной для отдыха. Опасных явлений погоды в выходные не прогнозируется", - заключила Позднякова.