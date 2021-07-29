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29.07.2021 13:43
Рубрика: Общество

Синоптик рассказала, какая погода ждет жителей Москвы в выходные

Текст: Матвей Линник
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В выходные дни в Москве и области немного повысится атмосферное давление, а облачность уменьшится. Об этом RT рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По ее словам, в ночь на субботу в Москве ожидается около 16-18 градусов тепла, в области - около 13-18 градусов. Днем будет жаркая погода с переменной облачностью, а местами пройдет кратковременный дождь. Столбики термометра поднимутся до отметки в плюс 26-28 градусов, в области - до плюс 24-29 градусов. В воскресенье сохранится такая же погода.

"Температурный фонд будет выше климатической нормы на пару градусов, погода будет комфортной для отдыха. Опасных явлений погоды в выходные не прогнозируется", - заключила Позднякова.

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