Со следующего года изменится порядок назначения соцдоплаты к пенсии

Из документа следует, что, начиная со следующего года, отдельно обращаться с заявлением за этой выплатой гражданам не потребуется. Она будет устанавливаться в беззаявительном порядке одновременно с назначением пенсии.

Социальная доплата полагается в том случае, если пенсия по каким-либо причинам оказалась ниже прожиточного минимума. Например, у пенсионеров по старости не дотянуть до него она может лишь в том случае, если человек не так много работал в течение своей жизни. Поскольку страховая пенсия назначается, даже если у человека есть всего один день страхового стажа, то она вполне может оказаться меньше прожиточного минимума, пояснили в Пенсионном фонде. Чаще всего социальная доплата выплачивается тем, кто получает страховую пенсию по инвалидности.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в этом году составляет 10022 рубля. Если вдруг пенсия окажется меньше этой суммы, то она будет приходить вместе с социальной доплатой, которая выплачивается из средств федерального бюджета. Есть также региональные прожиточные минимумы, которые могут быть выше федерального. Например, для московских пенсионеров обязательный минимальный доход утвержден в размере 13496 рублей, а на Сахалине он чуть выше - 13604 рубля. В этом случае недостающую разницу между размером пенсии и прожиточным минимумом выплатит регион.

Проект распоряжения правительства также предусматривает обязательное информирование граждан с инвалидностью о сведениях, которые содержатся о них в Федеральном реестре инвалидов и Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).