Компания Sony продала более 10 млн консолей PlayStation 5. Таким образом, только в период с апреля по июль Sony удалось реализовать более 2 млн приставок, сообщает издание The Verge.

"PlayStation 5 достигла впечатляющих результатов, - говорит Джим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment. - Но несмотря на это, он мог бы быть еще лучше, если бы не дефицит чипов, с которым сталкиваются производители по всему миру". По его словам, в компании делают все возможное, чтобы все геймеры смогли получить новую консоль.

Также японский производитель поделился данными о продажах игр для PS5. Например, игру "Ratchet & Clank: Rift Apart", доступную только на консоли нового поколения, с момента релиза в прошлом месяце купили более 1 млн раз. Еще один эксклюзив - Returnal - продался с результатом в 560 тысяч копий.

В то же время в Microsoft предпочитают не делиться данными о продажах Xbox Series X и S. В компании заявляют, что "консоли нового поколения являются самыми продаваемыми за всю историю", но при этом не уточняют количество проданных экземпляров.

Старший аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад заявил, что "общий объем продаж Xbox Series X / S на 30 июня 2021 года составил 6,5 млн штук". Это чуть больше, чем у Xbox One и Xbox 360, которые за аналогичный период продали 5,7 млн раз.