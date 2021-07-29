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29.07.2021 10:37
Рубрика: В мире

Советник Эрдогана: Сотрудничество Турции с Украиной не навредит России

Текст: Константин Волков

Старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что России не следует беспокоиться из-за сотрудничества Анкары и Киева.

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"Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой​​​. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем", - приводит РИА Новости ответ Кючюкйылмаза на вопрос, может ли такое сотрудничество сказаться на отношениях Москвы и Анкары и планирует ли Турция наращивать поставки оружия на Украину.

В апреле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка по закупке Украиной турецких беспилотников Bayraktar не направлена против России.

Также на турецких верфях заложен корвет, который затем будет достроен на Украине, об этом ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кючюкйылмаз также отметил, что Турция продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по зенитным комплексам С-400.

"По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой​​​. То, что мы говорим общественности по теме С-400, - это действительно то, что мы думаем... Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами", - подчеркнул он.

В мире Ближний Восток Турция В мире экс-СССР Украина

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