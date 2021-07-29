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Дата подписания 27 июля 2021 г.
Опубликован 29 июля 2021 г.

Списки зарегистрированы

Центральная избирательная комиссия РФ 27 июля 2021 года зарегистрировала:

- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";

- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ".