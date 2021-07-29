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29.07.2021 21:14
Рубрика: В мире

Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу. Чем быстрее растет число новых заболевших в Германии, тем острее становится вопрос обязательной вакцинации. Ничего удивительного, что политики из разных партий используют эту тему в своих целях. За последние три недели заболеваемость в Германии увеличилась более чем в три раза. И если раньше все политические силы отрицали возможность введения обязательной вакцинации, а канцлер Ангела Меркель прямо заявила, что этому не бывать, то теперь кое-кто из политиков нет-нет да и признает, что исключать ничего нельзя.

Правда, преемник Меркель - кандидат на канцлерский пост от блока ХДС/ХСС Армин Лашет - строго придерживается генеральной линии. "Я не верю в обязательные прививки и не верю в косвенное давление на людей, чтобы вынудить их вакцинироваться. В свободной стране свободы существуют не для отдельных групп людей", - цитирует его Suddeutsche Zeitung. Однако он оставил пути для отступления: "Если осенью станет ясно, что уровень вакцинации все еще недостаточен, нам нужно будет подумать, что делать дальше".

Фото: michel-ange flori / facebook
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По мнению журналистов издания, под "осенью" Лашет подразумевает "после выборов", которые пройдут 26 сентября. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 26 процентов избирателей, а за их конкурента - "Зеленых" - 21 процент опрошенных институтом Forsa. А вот сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Хабек допускает ограничение прав тех, кто отказывается вакцинироваться без медицинских противопоказаний.

Комментарий

Александр Рар, немецкий политолог:

- Немцы в большинстве случаев стремятся вакцинироваться: прививку от коронавируса хотят сделать более двух третей населения. Проблема нынешней "четвертой волны" заключается в том, что заболевают в основном очень молодые люди, а местные врачи полагают, что их вакцинировать не нужно, так как они с большой долей вероятности переболеют легко. Я думаю, что в Германии есть порядок в этой области, и большинство немцев довольны политикой властей в отношении вакцинации.

Поэтому блок ХДС/ХСС пользуется сегодня большой поддержкой. Сейчас за них готовы голосовать до 30 процентов избирателей - против 25 процентов еще несколько недель назад. А рейтинг "Зеленых" падает. Конечно, есть люди, которые категорически не хотят прививаться, но их не так много: от 10 до 15 процентов. Это не то количество, которое могло бы сильно повлиять на исход выборов. Но и они скорее выбирают правые партии, потому что левые силы выступают фактически за обязательную вакцинацию, а правые, в том числе ХДС/ХСС, - за добровольную, то есть за компромиссы. С моей точки зрения, Лашет проводит очень умную политику: против локдауна, но при этом за соблюдение осторожности во всех случаях. Важно упомянуть о министре здравоохранения Йенсе Шпане, популярность которого к лету 2021 года выросла, а он - сторонник Армина Лашета. Так что на стороне христианских демократов много плюсов.

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