Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу. Чем быстрее растет число новых заболевших в Германии, тем острее становится вопрос обязательной вакцинации. Ничего удивительного, что политики из разных партий используют эту тему в своих целях. За последние три недели заболеваемость в Германии увеличилась более чем в три раза. И если раньше все политические силы отрицали возможность введения обязательной вакцинации, а канцлер Ангела Меркель прямо заявила, что этому не бывать, то теперь кое-кто из политиков нет-нет да и признает, что исключать ничего нельзя.

Правда, преемник Меркель - кандидат на канцлерский пост от блока ХДС/ХСС Армин Лашет - строго придерживается генеральной линии. "Я не верю в обязательные прививки и не верю в косвенное давление на людей, чтобы вынудить их вакцинироваться. В свободной стране свободы существуют не для отдельных групп людей", - цитирует его Suddeutsche Zeitung. Однако он оставил пути для отступления: "Если осенью станет ясно, что уровень вакцинации все еще недостаточен, нам нужно будет подумать, что делать дальше".

По мнению журналистов издания, под "осенью" Лашет подразумевает "после выборов", которые пройдут 26 сентября. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 26 процентов избирателей, а за их конкурента - "Зеленых" - 21 процент опрошенных институтом Forsa. А вот сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Хабек допускает ограничение прав тех, кто отказывается вакцинироваться без медицинских противопоказаний.

Комментарий

Александр Рар, немецкий политолог:

- Немцы в большинстве случаев стремятся вакцинироваться: прививку от коронавируса хотят сделать более двух третей населения. Проблема нынешней "четвертой волны" заключается в том, что заболевают в основном очень молодые люди, а местные врачи полагают, что их вакцинировать не нужно, так как они с большой долей вероятности переболеют легко. Я думаю, что в Германии есть порядок в этой области, и большинство немцев довольны политикой властей в отношении вакцинации.

Поэтому блок ХДС/ХСС пользуется сегодня большой поддержкой. Сейчас за них готовы голосовать до 30 процентов избирателей - против 25 процентов еще несколько недель назад. А рейтинг "Зеленых" падает. Конечно, есть люди, которые категорически не хотят прививаться, но их не так много: от 10 до 15 процентов. Это не то количество, которое могло бы сильно повлиять на исход выборов. Но и они скорее выбирают правые партии, потому что левые силы выступают фактически за обязательную вакцинацию, а правые, в том числе ХДС/ХСС, - за добровольную, то есть за компромиссы. С моей точки зрения, Лашет проводит очень умную политику: против локдауна, но при этом за соблюдение осторожности во всех случаях. Важно упомянуть о министре здравоохранения Йенсе Шпане, популярность которого к лету 2021 года выросла, а он - сторонник Армина Лашета. Так что на стороне христианских демократов много плюсов.