Новости

Умерла "польская Брижит Бардо" Барбара Поломска 10:25
В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования 10:20
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение 10:18
От пожара в провинции Анталья пострадали минимум 62 человека 10:01
Спотовые цены на газ в Европе приблизились к $500 за тысячу кубометров 09:59
В Москве 65% стационаров подключены к ЕМИАС 09:55
Сборная Австралии по легкой атлетике помещена на карантин из-за коронавируса 09:52
Перилли из Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в истории страны 09:50
Движение на МКАД восстановили после инцидента с разлитым битумом 09:49
Собянин поддержал идею "Единой России" о создании окружных и районных волонтерских центров 09:41
Вдова президента Гаити уехала в США 09:34
В Подмосковье три человека сгорели в BMW 09:33
В США ввели обязательные тесты на COVID для привитых после контакта с заболевшими 09:31
В Петербурге покажут "кино для ушей" 09:15
В Екатеринбурге впервые прооперировали ребенка в процессе рождения 08:49
Алипов, Субботина и Семьянова не прошли в финал в дисциплине "трап" 08:38
Эксперт рассказал, куда инвестировать россиянам в 2021 году 08:37
Тюменец из-за неполной диагностики 23 года считал, что болен гепатитом С 08:26
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 27 градусов 08:06
Бразилия объявила о вакцинации подростков от коронавируса 07:55
Чемпионка ОИ в Токио Бацарашкина идет четвертой в стрельбе из пистолета с 25 м 07:46
Бабинцева и Ильясов проиграли в четвертьфинале турнира по дзюдо 07:39
Байден во время выступления оговорился, перепутав Обаму с Трампом 07:30
Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем 07:07
Климент Колесников: Настраивался на противостояние с самим собой и проиграл 06:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 09:59
Рубрика: Экономика

Спотовые цены на газ в Европе приблизились к $500 за тысячу кубометров

Текст: Матвей Линник

Стоимость газа на европейском спотовом рынке (с немедленной поставкой) приблизилась к 500 долларам за тысячу кубометров, следует из данных торгов биржи EEX.

"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность через Украину

Так, цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах достигли рекордных значений и на пике составили 484 доллара за тысячу кубометров.

Побили рекорд и форвардные цены - ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос на 5,3% до 491 доллара за тысячу кубометров.

Подорожание газа в Европе началось с начала недели, когда поставки стоили 433 доллара за тысячу кубометров. В конце прошлого месяца "голубое топливо" стоило около 360 долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Обзор рынков

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков