Спотовые цены на газ в Европе приблизились к $500 за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском спотовом рынке (с немедленной поставкой) приблизилась к 500 долларам за тысячу кубометров, следует из данных торгов биржи EEX.

Так, цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах достигли рекордных значений и на пике составили 484 доллара за тысячу кубометров.

Побили рекорд и форвардные цены - ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос на 5,3% до 491 доллара за тысячу кубометров.

Подорожание газа в Европе началось с начала недели, когда поставки стоили 433 доллара за тысячу кубометров. В конце прошлого месяца "голубое топливо" стоило около 360 долларов.